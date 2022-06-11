سجن "المطلوبة الأولى في بريطانيا" بسبب مشاركتها في عملية احتيال ضخمة

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صدر الصورة، HMRC التعليق على الصورة، ألقي القبض على سارة بانيتزكي في مدينة أسبانية في فبراير/ شباط الماضي

سُجنت سارة بانيتزكي، التي كانت توصف بأنها "المطلوبة الأولى" في بريطانيا، على خلفية مشاركتها في عملية احتيال ضخمة.

وهربت بانيتزكي (48 عامًا) في عام 2013، وذلك أثناء محاكمتها لدورها في عملية احتيال ضريبية بقيمة مليار جنيه إسترليني.

وأمضت بانيتزكي تسع سنوات هاربة، قبل القبض عليها بينما كانت تتنزه مع كلبها في مدينة ساحلية في أسبانيا، في فبراير/ شباط الماضي.

ومثُلت بانيتزكي أمام محكمة في لندن بعد ترحيلها إلى المملكة المتحدة.

واتُهمت ابتداء بالتآمر للحصول على ممتلكات بصورة غير قانونية تتعلق بدورها في عملية احتيال ضريبة في عام 2010، وأدينت غيابيا في عام 2013.

وحُكم على بانيتزكي بالسجن ثماني سنوات، على أن تبدأ فور مثولها أمام المحكمة، بحسب ما ذكرته القاضية سارة بلاشكس يوم الجمعة.

صدر الصورة، National Crime Agency التعليق على الصورة، فرت سارة أثناء محاكمتها في عام 2013

وأعادت القاضية تلاوة الحكم الصادر في 2013، قبل أن تضيف "سيبدأ هذا الحكم اليوم بعد أن تم تسليمك إلى هذا البلد".

وقيل لبانيتزكي، التي كانت جزءا من مخطط لغسل الأموال من خلال حسابات خارج بريطانيا، إنها ستقضي ما لا يقل عن أربع سنوات خلف القضبان قبل أن تكون مؤهلة للإفراج المشروط.

كما صدر بحقها أمر بمصادرة أموال بقيمة 2.4 مليون جنيه إسترليني في عام 2016.

ومُنحت ثلاثة أشهر لدفع المبلغ كاملا أو مواجهة تسع سنوات إضافية في السجن.

ولم تدفع أي أموال بموجب هذا الحكم، مما أدى إلى بقاء المبلغ مضافا إليه سعر الفائدة، ليصل الإجمالي في مايو/ آذار الماضي إلى 3.4 مليون جنيه إسترليني.

صدر الصورة، HMRC التعليق على الصورة، سلمت سارة بانيتزكي للسلطات البريطانية

وقال نائب المدير الدولي للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، توم دودال، إن بانيتزكي كانت على قائمة المطلوبين منذ عقد من الزمان وإن سجنها كان نتيجة "سنوات من العمل الشاق".

وقال مدير خدمة التحقيق في الاحتيال في الهيئة الملكية للإيرادات والرسوم الجمركية، سيمون يورك، "ظنت بانيتزكي أنها كانت خارج في مأمن من الملاحقة".

وأضاف أنه "لا يوجد مجرم ضريبي بعيد عن متناول أيدينا".

وقال متحدث باسم الهيئة إن بانيتزكي لعبت "دورا محوريا" في الاحتيال وغسيل "كميات غير عادية" من الأموال المسروقة من خلال حسابات مصرفية خارجية.