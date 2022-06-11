كأس العالم في قطر: المدير الإداري للمنتخب الألماني ينتقد تعامل قطر مع المثليين

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، بيرهوفن يقول إن موقف قطر من المثليين "لا يتفق بأي شكل من الأشكال مع قناعاته"

انتقد لاعب المنتخب الألماني السابق والمسؤول باتحاد كرة القدم الألماني أوليفر بيرهوف تعامل قطر التي تستضيف نهائيات كأس العالم المقبل مع المثليين، واعتبره "غير مقبول تماما".

وعبر بيرهوف عن غضبه، في تصريحات لجريدة ألمانية، لأن قطر لاتزال تعتبر المثلية الجنسية أمرا خارجا عن القانون.

وشكك بيرهوف أيضا في الآلية التي تم بموجبها اختيار قطر لتنظيم البطولة.

وواصل بيرهوف "إسناد استضافة البطولة هو أقوى سلاح للضغط في سبيل تحقيق التغييرات المطلوبة"، مضيفا " كان يجب أن يحدث هذا التغيير قبل إسناد البطولة، وليس بعده لأننا حينها لن نمتلك أي وسيلة للضغط".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم،"فيفا" قد أكد أن شعارات المثليين سيكون مسموحا بها خلال فعاليات البطولة التي ينتظر أن تبدأ بعد نحو 5 أشهر.

وستكون تلك أول مرة تستضيف دولة عربية البطولة.

لكن قطر طالبت الزوار خلال البطولة باحترام عادات وتقاليد مجتمعها المحافظ.

وتجرم قطر وغالبية الدول العربية والإسلامية المثلية الجنسية، وتعدها أمرا منافيا للدين ولعادات المجتمع وتقاليده وتراثه الثقافي والتاريخي.

لكن منظمة العفو الدولية تقول إن النساء والمثليين والعابرين جنسيا يواجهون تحيزا ضدهم في القانون والمعاملات.

وواجهت قطر انتقادات بسبب ما وصفته جماعات حقوقية بأنه انتهاك لحقوق العمال المهاجرين، ومنهم العمال الذين شاركوا في تشييد المنشآت التي ستلعب عليها البطولة.

وقال بيرهوف، المدير الإداري للمنتخب الألماني، إن موقف قطر بالنسبة للمثليين "لا يتفق بأي شكل من الأشكال مع قناعاتي".

وتساءل "بناء على أي مسوغات تم إسناد تنظيم البطولة لقطر؟"

وأثار فوز قطر بتنظيم البطولة الذي أعلن عنه عام 2010 الكثير من الانتقادات لمسؤولي الفيفا واتهامات وجهت لبعضهم بتلقي رشاوى.

ولم يجد تحقيق مستقل أجراه الفيفا لاحقا أي أدلة على هذه الاتهامات.

صدر الصورة، AFP VIA GETTY IMAGES التعليق على الصورة، طورت قطر بنيتها الأساسية وشهدت طفرة معمارية ضمن استعدادها لاستضافة البطولة

ويعبر المثليون والمتحولون جنسيا عن مخاوفهم من حضور منافسات البطولة، التي ينتظر أن يحضرها ما يقرب من مليون وأربعمئة ألف مشجع من خارج قطر.

وكان المدير الفني للمنتخب الانجليزي غاريث ساوثغيت قد قال "عار كبير أن جانبا من المشجعين لا يشعر بالأمان الكافي لحضور منافسات كأس العالم".

وقال نجم المنتخب الانجليزي هاري كين إنه يرغب في "إلقاء الضوء" على الملابسات المحيطة بالبطولة في قطر.