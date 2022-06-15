رحلات الطيران: فتح المجال الجوي السويسري بعد إغلاقه لعطل في أجهزة حاسوب حركة الطيران

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، استمر العطل عدة ساعات

عادت شركة الطيران السويسرية، للعمل بعد عدة ساعات من التوقف، توقفت خلالها الرحلات الجوية من بعض المدن السويسرية وإليها وأغلق المجال الجوي في البلاد، بسبب عطل في أجهزة الحاسوب، التابعة لشركة، "سكاي غايد"، التي تنظم حركة الطائرات.

وعُلقت رحلات الطيران في جنيف، وزيوريخ، في وقت مبكر من اليوم، لكن جنيف أعلنت عودة رحلات الطيران تدريجيا.

وقالت شركة سكاي غايد، إن عطلا تقنيا، تسبب في المشكلة، في وقت مبكر من الأربعاء، ما أدى لإغلاق الأجواء السويسرية "لأسباب تتعلق بالسلامة".

وحولت السلطات السويسرية، رحلات قادمة إلى البلاد إلى مطارات في ميلان، ومدن أخرى شمالي إيطاليا.

وقال المتحدث باسم سكاي غايد، فلادي باروسا، لوسائل إعلام محلية، إن العطل كان بسبب مشكلة في الآلات، وليس نظام التشغيل، مشيرا إلى أن الخبراء يعتقدون أن نظام التشغيل لم يتعرض للقرصنة.

وأعلنت الشركة لاحقا في بيان أن "عطلا فنيا في سكاي غايد، تم حله" وتم رفع إغلاق الأجواء في الثامنة والنصف صباحا، بالتوقيت المحلي.

وعلى الرغم من إغلاق الأجواء السويسرية إلا أن مطار بازل، لم يتوقف عن العمل، لأن المدينة الواقعة في الأراضي السويسرية، يعمل مطارها تحت إشراف السلطات الجوية الفرنسية، وتتولى فرنسا تنظيم حركة الملاحة الجوية فيها.

وأكدت إدارة مطار جنيف، أن بعض الرحلات الجوية صباح الأربعاء تعرضت للإلغاء، لكن حركة الملاحة، عادت للانتظام، في وقت لاحق.