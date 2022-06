كيف خلف الرئيس السابق يحيى جامع إرثا من الذعر واضطرابات ما بعد الصدمة لدى الغامبيين

قبل 15 دقيقة

يحمل المعرض عنوان "We Are Not Done" ("لم ننته بعد")، ويوجد في متحف دار الذاكرة، وهو أول مركز للحفظ والذاكرة في غامبيا.