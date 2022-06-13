روسيا وأوكرانيا: "أدلة تظهر استخدام روسيا قنابل عنقودية" في قصف خاركيف

جويل غونتر - بي بي سي

خاركيف - أوكرانيا

قبل 13 دقيقة

التعليق على الصورة، علامات مميزة من ذخيرة عنقودية في سقف سيارة بجوار ملعب في خاركيف

قتلت روسيا مئات المدنيين في مدينة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، باستخدام القصف العشوائي K والذخائر العنقودية المحظورة K على نطاق واسع، وذلك وفقًا لبحث جديد أجرته منظمة العفو الدولية.

وقالت منظمة العفو إنها عثرت على أدلة، على استخدام القوات الروسية بشكل متكرر، القنابل العنقودية N210 / 9N2359، وكذلك الذخائر "المتناثرة" - وهي صواريخ تقذف ألغامًا أصغر تنفجر لاحقًا على فترات زمنية محددة.

وزارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) 5 مواقع سقوط منفصلة في أحياء سكنية في خاركيف، ورأت أدلة على وجود تأثير تشظي متماثل، ومميز، مرتبط بالذخائر العنقودية. عرضنا صورًا من المواقع على 3 خبراء أسلحة، قالوا جميعًا إن التأثيرات كانت متوافقة مع الأسلحة المثيرة للجدل.

قال مارك هيزني، الباحث البارز في قسم الأسلحة في منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية: "هذه التأثيرات من الذخائر العنقودية، إنها بصمة كلاسيكية". وقال: "في إحدى الصور، يمكنك رؤية بقايا زعنفة مثبتة من إحدى الذخائر الصغيرة".

وقال هاميش دي بريتون غوردون، العقيد السابق بالجيش البريطاني، وخبير الأسلحة بجامعة كامبريدج، إن لقطات كاميرات المراقبة، التي تم تمريرها إلى بي بي سي، من قبل أحد السكان في أحد المواقع، أظهرت انفجارات عنقودية متتالية، وهو "مؤشر قوي للغاية على ذخائر صغيرة من سلاح عنقودي".

التعليق على الصورة، نمط التشظي الناتج عن ارتطام القنابل العنقودية، شوهد في حي سكني في خاركيف

الذخائر العنقودية مثيرة للجدل، لأنها تنفجر في الهواء وتطلق مجموعة من القنابل الصغيرة تسقط بشكل عشوائي على مساحة واسعة، ما يعرض المدنيين للخطر.

وغالبًا ما تفشل القنابل الصغيرة أيضًا في الانفجار عند الارتطام، ما يشكل تهديدًا لسنوات تالية.

ووقعت أكثر من 120 دولة على معاهدة تحظر استخدام تلك الأسلحة - على الرغم من عدم توقيع روسيا أو أوكرانيا.

في موقع إحدى الضربات بالذخيرة العنقودية الظاهرة في خاركيف، حول عقار سكني وملعب في حي "إندستريالني"، كان تأثير التشظي مرئيًا حول ثلاثة ارتطامات منفصلة على ثلاثة جوانب من الملعب.

وأصيبت أوكسانا زوجة إيفان ليتفينينكو بجروح بالغة في الغارة، وتوفيت في وقت لاحق.

وقال ليتفينينكو، البالغ من العمر 40 عاما، لبي بي سي إن الزوجين كانا يسيران في الملعب مع ابنتهما البالغة من العمر خمس سنوات عندما سقطت الذخائر. كان ابنهما البالغ من العمر 14 عامًا داخل شقتهما.

قال ليتفينينكو: "فجأة رأيت وميضًا وسمعت الانفجار الأول. أمسكت ابنتي وجعلتها تحتمي خلف شجرة. بينما كانت زوجتي على بعد حوالي خمسة أمتار، قد سقطت للتو".

التعليق على الصورة، موقع ارتطام بجوار ملعب أصيبت فيه زوجة إيفان ليتفينينكو بشظية

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست تغيير بسيط (A Simple Change) تغيير بسيط: ما علاقة سلة مشترياتك بتغير المناخ؟ الحلقات البودكاست نهاية

أصيبت أوكسانا، البالغة من العمر 41 عامًا، بشظايا اخترقت ظهرها وصدرها وبطنها، وثقبت رئتيها وألحقت أضرارًا بعمودها الفقري.

وقال ليتفينينكو إنها ظلت في العناية المركزة لمدة شهرين، حتى يوم الأحد، عندما توفيت متأثرة بمضاعفات إصابتها ومرض السكري.

وقال بعد ساعات من وفاتها، "لقد أجرى لها الأطباء عمليات جراحية عدة مرات، لكن جسدها لم يتمكن من النجاة".

ووصف ليتفينينكو الغارة قائلا إنه شاهد "سلسلة انفجارات، الكثير من القنابل الواحدة تلو الأخرى".

وقال اثنان من السكان الآخرين، اللذين كانا داخل مسكنهما وقت الغارة، لبي بي سي إنهما سمعا انفجارات متتالية عندما وقع الهجوم. قالت دانيا فولينتس، 26 سنة، "كان بإمكانك سماع دوي انفجارات على مدار عدة دقائق. عندما خرجنا، رأيت السيارات المحترقة. بدا الأمر وكأن كل شيء مشتعل".

كانت تيتيانا أهاييفا، وهي ممرضة تبلغ من العمر 53 عامًا، تقف أمام المبنى الذي تسكن فيه عندما سقطت الذخائر.

وقالت لمنظمة العفو الدولية: "كان هناك صوت مفاجئ للمفرقعات النارية في كل مكان، والكثير منها في كل مكان". "سقطنا على الأرض وحاولنا العثور على ساتر. قُتل على الفور ابن جارنا، صبي يبلغ من العمر 16 عامًا يُدعى أرتيم شيفتشينكو. كان لديه ثقب في صدره، وكان والده مصابًا بكسر في الفخذ و أصيب بشظايا في ساقه".

التعليق على الصورة، أوكسانا ليتفينينكو مع ابنتها. أصيبت أوكسانا بجروح بالغة في أبريل/ نيسان وتوفيت يوم الأحد

وقال أطباء في مستشفى خاركيف المركزي إن بين الضحايا، الذين تم إحضارهم بعد غارة الملعب، رأوا جروحًا قد اخترقت مناطق في البطن والصدر والظهر، وجمعوا شظايا معدنية مطابقة لأنواع الكريات الموجودة في الذخائر العنقودية 9N210/ 9N235.

وبحسب منظمة العفو الدولية، قتلت الغارة على حي "إندستريالني" 9 مدنيين على الأقل وجرحت 35، وانفجرت على مساحة 700 متر مربع.

في مبنى سكني آخر، في شارع هاريبالدي في خاركيف، سقطت ذخيرة في مدخل المبنى، ما أسفر عن مقتل امرأتين مسنتين وإصابة أخرى بجروح خطيرة، ويمكن رؤية تأثير التشظي حول المدخل وعلى المسار القريب.

وقالت نادية كرافتشوك، 61 سنة، "كانت هناك سلسلة من الانفجارات الواحدة تلو الأخرى. خرجت ورأيت امرأة ملقاة على وجهها لأسفل وامرأة أخرى ملقاة هنا، وبجانبهم كانت لينا، التي فقدت ساقيها. كانت تصرخ: لقد فقدت ساقي".

كانت تيتيانا بيلوفا وأولينا سوروكينا جالستين على مقعد بالخارج، عندما انفجرت ذخيرة في مكان قريب. نهضتا لدخول المبنى لكن ذخيرة ثانية سقطت في المدخل مباشرة، ما أسفر عن مقتل بيلوفا وامرأة أخرى تدعى تيتيانا كانت برفقتهما. وفقدت سوروكينا ساقيها في الانفجار.

التعليق على الصورة، نادية كرافتشوك تنظر إلى الأسفل على الضرر الناجم عن الذخيرة التي قتلت اثنين من جيرانها

وقالت منظمة العفو الدولية، إن البحث الميداني، الذي أجرته على مدى أسبوعين، حققت خلاله في إجمالي 41 غارة في خاركيف، قُتل خلالها 62 مدنيا على الأقل وأصيب 196 آخرون.

ووجدت المنظمة أدلة على ذخائر عنقودية وصواريخ غير موجهة، قتلت أشخاصًا كانوا يتسوقون أو يصطفون في طوابير للحصول على مساعدات غذائية، أو ببساطة يسيرون في الشارع.

وقالت دوناتيلا روفيرا، كبيرة مستشاري الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية، لبي بي سي: "لا ينبغي استخدام هذه الأسلحة مطلقًا، لأنه لا يمكن تحديد أهدافها بدقة. إنها أسلحة تستهدف مساحات واسعة. ولها تأثير مدمر وتسبب الكثير من القتلى والجرحى من المدنيين".

وقالت روفيرا إن استخدام الأسلحة كان "بمثابة استهداف متعمد للمدنيين". وقالت "لا تستطيع روسيا الادعاء بأنها لا تعرف تأثير هذه الأنواع من الأسلحة. وقرار استخدامها يظهر تجاهلا مطلقا لحياة المدنيين ".