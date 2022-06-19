روسيا وأوكرانيا: أمين عام الناتو يحذر من أن الحرب "قد تستمر لسنوات"

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الأمين العام للناتو حث الغرب على أن يكون مستعدا لدعم كييف مع استمرار الحرب

حذر ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، من أن الحرب في أوكرانيا "قد تستمر لسنوات".

وأكد على ضرورة أن يكون الغرب مستعدا للاستمرار في تقدم الدعم إلى كييف.

وقال ستولتنبرغ في حديث أدلى به لصحيفة "بيلد أم سونتاغ" الألمانية إنه ما لم تدعم الدول الغربية أوكرانيا، سيستمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه، كما فعل بعد حربه ضد جورجيا عام 2008 والسيطرة على شبه جزيرة القرم عام 2014.

ولكن أمين عام الناتو أشار إلى أن أوكرانيا تملك فرصا أفضل لدحر الجيش الروسي إذا حصلت على أسلحة حديثة.

ويناشد المسؤولون في أوكرانيا الغرب تقديم المزيد من المساعدات العسكرية كي تستطيع كييف مواجهة الهجمات الروسية.

وتعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد بأن قواته "لن تسلم الجنوب"، وذلك أثناء زيارته الجبهة الجنوبية.

صدر الصورة، Ukrainian Presidential Press Service التعليق على الصورة، زيلنسكي للجنود الأوكرانيين: "اعتنوا بأوكرانيا"

وقد سافر الرئيس الأوكراني في رحلة نادرة خارج كييف التي يتخذها مركزا له لأسباب أمنية إلى ميكولايف الواقعة على البحر الأسود، حيث زار القوات بالمدينة وفي منطقة أوديسا المجاورة للمرة الأولى منذ الغزو الروسي.

وقال زيلينسكي في تصريحه "سوف نستعيد كل شيء يخصنا، وسيكون البحر أوكرانيا، وسيكون لنا".

وأضاف في تصريح نشرت لقطة فيديو منه على موقع تلغرام للتواصل الاجتماعي أنه تحدث لأفراد من الجيش والشرطة خلال زيارته وأن "معنوياتهم تشوبها الثقة، وبالنظر في عيونهم رأيت ثقتهم بالنصر".