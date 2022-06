ما هي وثيقة ماغنا كارتا، وكيف أسست لمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية؟

حكم الملك جون بريطانيا بين عامي 1199 و1216، ويذكر التاريخ أنه كان ملكا قاسيا يعشق السلطة والنفوذ. وقد ساعدت القصص التي كتبت في أعقاب انتهاء حكمه في تكوين هذه الصورة عنه. من بين من كتبوا عنه الأديب الإنجليزي الشهير ويليام شيكسبير الذي ألف مسرحية بعنوان The Life and Death of King John (حياة الملك جون ووفاته) في أواخر القرن السادس عشر، حيث صوره على أنه ملك دموي ضعيف الشخصية.