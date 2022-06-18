بالصور: موجة حارة تجتاح أوروبا
تشهد أجزاء من أوروبا الغربية ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة، وذلك وسط موجة من الهواء الساخن قادمة من أفريقيا.
وبلغت درجات الحرارة في كل من إسبانيا وفرنسا مستويات غير مسبوقة، ما زاد الضغط على المستشفيات وشبكات الطاقة.
ويتوقع مسؤولون فرنسيون أن تصل الحرارة إلى 42 درجة مئوية في بعض المناطق يوم السبت.
ويحذر علماء من أن تغير المناخ يؤدي إلى زيادة فرص التعرض لموجات حارة، تكون أكثر حدة وتأتي قبل فصل الصيف.
وقالت وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية إن فرنسا تشهد أبكر موجة حارة مسجلة منذ تدشين سجلات الحرارة في عام 1947.
وحذر مزارعون في إيطاليا من تأثير الجفاف على محاصيلهم، إذ انخفض منسوب المياه في نهر بو بنحو ثلاثة أرباع مقارنة بالمتوسطات الموسمية.
وفي إسبانيا، تسعى فرق الإطفاء لإخماد حرائق غابات في إقليم كاتالونيا.