بالصور: موجة حارة تجتاح أوروبا

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، رجل يرطب جسده بالماء في مهرجان للموسيقى في فرنسا

تشهد أجزاء من أوروبا الغربية ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة، وذلك وسط موجة من الهواء الساخن قادمة من أفريقيا.

وبلغت درجات الحرارة في كل من إسبانيا وفرنسا مستويات غير مسبوقة، ما زاد الضغط على المستشفيات وشبكات الطاقة.

ويتوقع مسؤولون فرنسيون أن تصل الحرارة إلى 42 درجة مئوية في بعض المناطق يوم السبت.

ويحذر علماء من أن تغير المناخ يؤدي إلى زيادة فرص التعرض لموجات حارة، تكون أكثر حدة وتأتي قبل فصل الصيف.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية إن فرنسا تشهد أبكر موجة حارة مسجلة منذ تدشين سجلات الحرارة في عام 1947.

وحذر مزارعون في إيطاليا من تأثير الجفاف على محاصيلهم، إذ انخفض منسوب المياه في نهر بو بنحو ثلاثة أرباع مقارنة بالمتوسطات الموسمية.

وفي إسبانيا، تسعى فرق الإطفاء لإخماد حرائق غابات في إقليم كاتالونيا.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، نُصبت رشاشات ماء للتخفيف من حدة الحرارة في باريس

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، امرأة تستخدم مروحة للحصول على بعض الهواء الرطب في متنزه في باريس

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، كان الطقس صباحا لطيفا، ما سمح لهذه الأم أن تحمل صغيرها في نزهة في باريس

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، مزارع للطماطم (البندور) في فرنسا يسكب الماء على رأسه للتخفيف من حرارة الجو

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، في كولونيا في ألمانيا بلغت الحرارة 35 درجة مئوية

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، امرأة ترطب نفسها بمياه نافورة في وسط روما

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، شجيرات تنمو قرب قاع نهر جاف في إسبانيا