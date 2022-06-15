أسرة مسلمة تروي بحسرة كيف هدمت السلطات الهندية منزلها وحطمت أحلامها

زويا متين

بي بي سي نيوز- دلهي

قبل 21 دقيقة

صدر الصورة، VIVEK SINGH التعليق على الصورة، ثمة أنقاض الآن مكان البيت

ماذا يعني البيت؟

البيت بالنسبة لسومية فاطمة، ذات الـ 19 ربيعا، هو بناية صفراء باهتة، قابعة في إحدى الأزقة الضيقة التي تزخر بها مدينة براياغ (الله آباد سابقا) الواقعة في ولاية أوتر براديش شمالي الهند، حيث تعيش مع عائلتها المكونة من أربعة إخوة وأبوين.

كان البيت ذو الطابقين معبّأ بالذكريات في كل زاوية من زواياه، كما تتذكر سومية حيث كانت تأكل فاكهة الليتشي(فاكهة استوائية شبيه بالزهور) وتلهو مع إخوتها في الشرفة الغارقة في نور الشمس، وكانت أيضا تختلس الكتب من مكتبة أبيها ثم تغلق على نفسها الحمّام لتبكي بعد أن يوبخها الأب على فعلتها.

وإذَن، كان البيت بالنسبة لسومية مكانا تشعر فيه بالحرية والأمان - وكانت أخشابه، وقراميده، وصخوره ملاذا لها ولعائلتها.

وظلّ هذا الوضع قائما حتى يوم الأحد حين تحطم بأمر من السلطات المحلية قضى بهدم بيت عائلة سومية "دون سابق إنذار"، ليمسي المبنى أنقاضا وغبارا.

وتزعم السلطات أن البيت أقيم على نحو مخالف للقانون، وهو ما تنكره عائلة سومية، قائلين إنهم حتى لم يُمهَلوا لجمع متعلقاتهم.

وتتذكر سومية مكان صورة رسمتْها لأخيها تقبع الآن وسط ركام خرساني كان في السابق جدران بيت عائلتها.

وتقول سومية إنها الآن تشعر بعدم الأمان كما لم تشعر من قبل ... "بيتنا أصبح ذكرى ... لم يتبق منه شيء".

صدر الصورة، SOWMAIYA التعليق على الصورة، بيت سومية قبل هدمه

وكان والد سومية، وهو سياسي محلي يدعى جاويد محمد، هو الذي بنى بيت العائلة. وكانت السلطات اعتقلت جاويد على خلفية اتهامه بالتخطيط لخروج مسلمين في مظاهرات شهدت عنفا.

وكان المتظاهرون يطالبون بإلقاء القبض على نوبور شارما المتحدثة السابقة باسم حزب بهاراتيا جاناتا بعد تعليقاتها المثيرة للجدل عن النبي محمد الشهر الماضي.

وكان جاويد بين أكثر من 300 شخص تم اعتقالهم في ولاية أوتر براديش على خلفية هذه المظاهرات.

وتعدّ عفرين فاطمة، إحدى بنات جاويد، ناشطة مسلمة بارزة. وكانت عفرين قد شاركت في مظاهرات ضد قانون مثير لللجدل حول المواطَنة وحظر ارتداء الحجاب على الفتيات في المدارس الهندية.

صدر الصورة، VIVEK SINGH التعليق على الصورة، بين ركام البيت، كراسة رسم كانت لسومية عندما كانت صغيرة

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وأثار هدم بيت هذه العائلة إدانات من قياداتٍ معارضة اتهمت بدورها حكومة الولاية -التي يرأسها الهندوسي المتشدد يوغي أديتياناث- باستهداف الأقلية المسلمة.

وإلى جانب بيت عائلة فاطمة في ولاية أوتر براديش، ثمة بيتان آخران لعائلتين مسلمتين -اتُهمتا بإلقاء الحجارة خلال احتجاج بعد صلاة الجمعة- تمّ هدمهما خلال الأيام القليلة الماضية.

ويأتي هدم هذه المنازل بين سلسلة من عمليات مشابهة تعرضت لها منازل مسلمين بأيدي السلطات في أوتر براديش وولايات هندية أخرى في أعقاب مشاهد عنف ديني باتت مألوفة في ظل حُكم حزب بهاراتيا جانات الهندوسي القومي.

ودأبت السلطات على القول إن سبب الهدم هو أن هذه البيوت بُنيت على نحو مخالف للقانون، وهو ما يثير تساؤلات الخبراء القانونيين.

وفي ذلك يقول الباحث السياسي عاصم علي: "إن هدْم منزل هو إجراء وحشيّ؛ ذلك أن البيت هو رمز للأمان - وبناء بيت قد يستغرق عُمرا من العمل".

ويضيف عاصم علي لبي بي سي: "إن الولاية إذْ تستعين بالبلدوزرات لاستهداف المسلمين، فإنها تبعث إليهم برسالة مفادها أنهم يجب أن يُذعنوا وإلّا ستُتخّذ ضدهم إجراءات غير دستورية لمعاقبتهم. وعندئذ لن ينفعهم لا الدستور ولا القضاء".

صدر الصورة، VIVEK SINGH التعليق على الصورة، بيت جاويد محمد هُدم بدعوى أنه مخالف

وتدّعي الشرطة أن جاويد محمد كان أحد "المتآمرين الرئيسيين" في أحداث العنف، وأن ابنته عفرين كانت "منخرطة في أنشطة مشبوهة".

وتنكر سومية وكذلك ينكر أخوها محمد ذلك، قائلين إن أيًا من أبيهما أو أختهما لم يشارك في المظاهرات.

صدر الصورة، SOUMAIYA FATIMA التعليق على الصورة، عفرين ناشطة بارزة

ويقول الأبناء إنهم لم يكونوا يتوقعون أن ينزل بهم مثل هذا العقاب بسبب "شجاعة" أبيهم وأختهم في إبداء آرائهما.

تقول سومية: "كثيرا ما حذّر أخواي عفرين من مجاهرتها بآرائها .. لكن أيًا منّا لم يخطر بباله أننا سندفع مثل هذا الثمن الفادح".

صدر الصورة، SOMAIYA FATIMA التعليق على الصورة، جاويد محمد اتُهم بالتحريض على العنف، لكن أبناءه يتذكرون كيف كان عطوفا

وتنكر عائلة جاويد محمد منطق السلطات في هدم بيتهم.

وتقول هيئة التطوير في مدينة براياغ إنها أخطرت العائلة يوم 10 مايو/أيار بأن البيت مخالف للقانون، وطالبتهم بالإخلاء قبل يوم 24 مايو/أيار.

لكن الابن محمد جاويد ينفي ذلك قائلا إن العائلة لم تتلق أي إخطار حتى ليلة هدم البيت.

يقول محمد: "علاوة على ذلك، فإن أرض البيت مسجلة باسم أمي وليس أبي. وعليه، فإن كل فواتير المياه والضرائب تأتي باسم أمي. أما الإخطار فكان يحمل اسم أبي".

وحاولت البي بي سي التواصل مع اثنين من مسؤولي هيئة التطوير في المدينة للتعليق لكنهما رفضا.

صدر الصورة، VIVEK SINGH التعليق على الصورة، الهدم ترك جيران جاويد محمد خائفين

ورأى جوفيند ماثور، الرئيس السابق للمحكمة العليا في براياغ، أن قرارات السلطات كانت "جائرة".

وقال ماثور لبي بي سي: "حتى لو كان هناك بعض الأخطاء في عملية البناء، كان يمكن للسلطات أن تقضي بالغرامة بموجب قوانين الولاية .. على الأقل كان ذلك كفيلا بأن يعطي فرصة للعائلة لتدارُك الموقف".

ويرى عاصم علي أن أعمال الهدم قُصد بها إثارة الخوف في نفوس المسلمين .. "الرسالة هي لكل المجتمع المسلم في الولاية بالكف عن المطالبة بالحقوق المدنية والسياسية".

صدر الصورة، SANJAY KANOJIA التعليق على الصورة، منتقدون يقولون إن عمليات هدم البيوت بلا أساس قانوني

وكان لهدم بيت جاويد محمد آثار واضحة على جيرانه.

ولطالما كانت منطقة كاريلي، حيث يوجد بيت جاويد، منطقة مفعمة بالحياة بغالبيتها المسلمة مع قليل من العائلات الهندوسية. وكانت شوارع هذه المنطقة تضج بالحركة قبل اليوم الذي هُدم فيه بيت جاويد.

لكنْ منذ هدْم بيت جاويد، يخيّم السكون على المنطقة ويسودها شعور ملموس بالخوف.

ورفض كثيرون من أبناء المنطقة التحدث إلى بي بي سي، قائلين إنهم يخشون انتقام السلطات إذا عبّروا عن رأيهم. حتى أن كثيرين يخشون التحدث بصوت مسموع في حضرة غرباء فضلًا التحدث مباشرة إليهم.

لكن جارًا، طلب عدم الكشف عن هويته، أراد أن يعرف لماذا تُستهدف بيوت المسلمين بدعوى المخالفة في بنائها للقانون، قائلا لبي بي سي: "مئات العقارات في المدينة لا تمتلك، عند البحث، وثائق قانونية. لا يمكن للسلطات أن تمضي في هدمها جميعا - وإلّا باتت مدينة أشباح".

أما بالنسبة لعائلة سومية، فإن الألم يضاعفه شعور بغياب العدالة. وتقول سومية وأخوها إنه لم تكد تمضي أسابيع على احتفالهم بعيد الفطر "في وقت كان فيه المنزل عامرًا بالبهجة والسعادة".