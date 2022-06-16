الإضراب في تونس: شلل عام وتوقف حركة الطيران في تحد للرئيس التونسي قيس سعيد

قبل 26 دقيقة

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دخل الاتحاد العام التونسي للشغل في إضراب عام اليوم الخميس، ودعا إلى خروج مظاهرات في عموم البلاد، وذلك احتجاجا على تردّي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وبدخول الإضراب حيز التنفيذ، توقفت الرحلات الجوية الدولية والداخلية من منتصف ليل الأربعاء بحسب التوقيت المحلي التونسي. ويشمل إضراب الخميس 159 مؤسسة حكومية بينها عشرة مطارات وشركة الكهرباء والغاز، فضلا عن مزود الاتصالات، والصيدليات المملوكة للدولة.

وتأتي الخطوة، التي يرى فيها مراقبون تحديًا للرئيس قيس سعيد، ردًا على إجراءات اقترحتها الحكومة بهدف الخروج من الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد، ورفضها الاتحاد العام التونسي للشغل.

وتضمّنت تلك الإجراءات تجميد الأجور، وخفض الدعم، فيما وصفه اتحاد الشغل بـ "إصلاحات مؤلمة". وتسعى الحكومة التونسية من وراء هذه الإجراءات إلى تأمين الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي تناهز قيمته أربعة مليارات دولار.

وتحتاج تونس بشكل ماسّ إلى هذا القرض لتتجنب الإفلاس، فضلًا عن أنه سيساعد في الحصول على قروض أخرى من الخارج، لِما يدلل عليه من جدارة الدولة ائتمانيا.

وحذّر محافظ البنك المركزي التونسي من وضع صعب قد يشهد انهيار العملة المحلية على غرار ما حدث في لبنان، إذا لم تتمكن تونس من الحصول على الأموال.

ويقول اتحاد الشغل إن مطالبه اجتماعية واقتصادية لا سياسية. ويطالب موظفو القطاع العام التونسي بزيادة أجورهم وسط ارتفاع معدلات التضخم، وذلك تنفيذا لاتفاقات مبرمة مع الحكومة.

وقال المتحدث باسم الحكومة نصر الدين النصيبي إن "الإضراب سيكون له تكلفة كبيرة على تونس .. النقابة تطالب بمطالب لا يمكن الوفاء بها .. لا نريد إعطاء وعود كاذبة لاتحاد الشغل".

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ويحظى اتحاد الشغل التونسي بنفوذ كبير حيث يضم مليون عضو، وتنضوي تحت لوائه شركات حكومية كثيرة.

وزادت حدة التوتر بين الحكومة التونسية واتحاد الشغل بعدما رفض الأخير المشاركة في محادثات بشأن دستور جديد يتضمن تعديلات على نظام الحكم.

ومنذ يوليو/تموز الماضي، دخلت تونس في أزمة سياسية سعى خلالها الرئيس التونسي قيس سعيد إلى تعزيز قبضته على السلطة بحل البرلمان وإقالة الحكومة، وإدارة البلاد بموجب مراسيم.

ويرى معارضون في ذلك استئثارا بالسلطة وحُكما فرديا مطلقا، بينما يرى مؤيدون أن سعيد تحرّك لإنقاذ تونس من طبقة سياسية فاسدة.

تبعات الإضراب

مع دخول الإضراب العام لاتحاد الشغل التونسي حيز التنفيذ، أعلنت الخطوط التونسية إلغاء رحلاتها المقررة اليوم الخميس، وترحيلها إلى أيام الجمعة والسبت والأحد. وخيّرت الشركة المسافرين المتضررين بين استرجاع قيمة التذاكر أو تغيير الحجز مجانا في حال عدم توافق توقيتات السفر مع التزاماتهم.