ترامب: الرئيس الأمريكي السابق ضغط على نائبه بنس في محاولة "غير قانونية" لإلغاء نتائج الانتخابات

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، دونالد ترامب ومايك بنس خلال حملتهما في فلوريدا في عام 2020

تقول لجنة تحقيق بالكونغرس إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عرّض نائبه مايك بنس للخطر أثناء أعمال الشغب في الكابيتول، عندما ضغط عليه بشكل غير قانوني لإلغاء انتخابات عام 2020.

سمع المشرعون ذلك من مساعدي بنس الذين شرحوا جهود البيت الأبيض لرفض انتصار الرئيس جو بايدن.

وقال رئيس اللجنة بيني تومسون إن الديمقراطية الأمريكية "قاومت مخطط ترامب" لأن نائب الرئيس السابق رفض الخضوع له.

واتهمت اللجنة ترامب بمحاولة الانقلاب للبقاء في السلطة.

واقتحم مؤيدو ترامب الكابتول، مبنى الكونغرس، في 6 يناير/كانون الثاني 2021 في محاولة لإحباط شهادة انتصار بايدن.

وركزت اللجنة التي يقودها الديمقراطيون في جلسة الاستماع العامة الثالثة على العملية الدستورية التي يتم انتخاب الرؤساء من خلالها.

وقدّم ترامب علنا هذا الادعاء، الذي اعتبره العلماء القانونيون ومساعدو بنس وهما، وقال فيه إن نواب الرئيس لديهم القدرة وقف تصديق الكونغرس على نتائج الانتخابات.

وشهد غريغ جايكوب، الذي كان مستشار بنس آنذاك، بأن "مراجعة النص والتاريخ والفطرة السليمة بصراحة" أكدت أن رئيسه لم يكن لديه سلطة إلغاء نتائج الانتخابات.

وأضاف أنه لم يكن هناك أي من الآباء المؤسسين لأمريكا في القرن الثامن عشر "ليضع شخصا واحدا، لا سيما الشخص الذي كان له مصلحة مباشرة في النتيجة، في دور له تأثير حاسم على نتائج الانتخابات".

وقال مايكل لوتغ، القاضي السابق المحافظ ومساعد غير رسمي لبنس، إنه لو كان نائب الرئيس قد اتبع أوامر ترامب "كان من الممكن أن يغرق أمريكا في ما أعتقد أنه كان سيكون بمثابة ثورة ضمن أزمة دستورية في أمريكا".

وافتتحت جلسة الاستماع بلقطات لمتظاهرين في الكابيتول يتهفون "الشنق لمايك بينس"، بعد لحظات من دعوة ترامب نائبه في خطاب خارج البيت الأبيض للقيام "بالشيء الصحيح".

صدر الصورة، Getty Images

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وفي جلسات الاستماع السابقة، قالت اللجنة إن المساعدين الذين كانوا مع ترامب خلال أعمال الشغب سمعوا الرئيس ترامب يتفاعل موافقا، قائلا "إنه يستحق ذلك"، بعد أن رأى لقطات تلفزيونية لمؤيديه يرددون تهديدات موجهة إلى بنس.

جادل المشرعون في اللجنة بأن ترامب واصل حملته للضغط، من خلال تغريدة قالت إن بنس لم يكن لديه "الشجاعة" للتدخل، حتى بعد أن عرف أن مثيري الشغب قد اقتحموا الكابيتول.

وقال تومسون، رئيس اللجنة وعضو الكونغرس الديمقراطي من ولاية مسيسيبي "قال مايك بنس لا. لقد قاوم الضغط. كان يعلم أنه غير قانوني. كان يعلم أنه كان خطأ".

وأضاف "هذه الشجاعة وضعته في خطر هائل".

وكان بنس داخل إحدى قاعات الكونغرس بينما اقتحم مثيرو الشغب المبنى.

وقال الديموقراطي بيت أغيلار خلال جلسة يوم الخميس إن حوالى 40 قدما فقط (12 مترا) فصلت بنس عن مثيري الشغب.

وأجاب جايكوب، الذي كان يختبئ مع بنس في ذلك الوقت "لا أعتقد أنني كنت أدرك أنهم كانوا قريبين من ذلك".

وتم عرض العديد من المساعدين لترامب في شهادة الفيديو، قائلين إنهم سمعوا أن الرئيس اشتبك في مكالمة ساخنة مع بنس في صباح أعمال الشغب.