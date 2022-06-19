الانتخابات التشريعية في فرنسا ستحسم المعركة بين ماكرون واليسار

قبل 23 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، التصويت بدأ في وقت مبكر في جزيرة مارتينيك الكاريبية

لم يمر حتى شهران منذ إعادة انتخابه كرئيس، لكن إيمانويل ماكرون يخوض بالفعل انتخابات صعبة قد تمنعه من المضي قدماً في إصلاحاته.

ويتوجه الناخبون الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد لتحديد من سيسيطر على جمعيتهم الوطنية.

وتغلب ماكرون على أقصى اليمين في إبريل/ نيسان الماضي، لكن التحدي هذه المرة أصعب.

ويقود جان لوك ميلانشون من أقصى اليسار تحالفاً يسار-أخضر، وقد أنهى الانتخابات الرئاسية بنتيجة متقاربة مع ماكرون.

ويطلقون على أنفسهم اسم نيوبس الذي يعني الاتحاد الشعبي الإيكولوجي والاجتماعي الجديد، وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه بإمكانهم منع الرئيس من الفوز بـ289 مقعداً يحتاجها لأغلبية مطلقة. ويصوّرهم تحالف ماكرون الوسطي أنسامبل (معاً) على أنهم يمثلون "زواج مصلحة" للشيوعيين والاشتراكيين والميلانشونيين اليساريين المتطرفين والخضر.

لكن نيوبس حفّزت الناخبين على وعد بمحاربة الأسعار المتصاعدة وخفض سن التقاعد والتصدي لتغير المناخ. ويدعمهم زعماء الخضر والعديد من الناخبين الخضر، متهمين الرئيس ماكرون بعدم القيام بالكثير في السنوات الخمس الماضية.

وتتكون الجولة الثانية يوم الأحد بالكامل تقريباً من جولات إعادة بين اثنين من المرشحين، ويشارك نصفها تقريباً في التحالفين الكبيرين. ويكافح العديد من الوزراء في حكومة ماكرون للاحتفاظ بمقاعدهم والاحتفاظ بوظائفهم، واثنتان من أصعب المعارك يخوضها وزير أوروبا كليمان بون ووزيرة الانتقال الأخضر إميلي دي مونتشالين.

ومن دون أغلبية مطلقة من 289 مقعداً، سيحتاج ماكرون إلى دعم الأحزاب الأخرى للمضي قدماً في إصلاحاته ذات الكلفة الكبيرة، مثل رفع سن التقاعد وخفض الضرائب وإصلاح المستحقات. تشير استطلاعات الرأي إلى أن أنسامبل ستفوز بـ255-305 مقعداً ونيوبس 140-200.

مع غروب الشمس مساء الجمعة، قال المتحدث باسم نيوبس إيان بروسا لمؤيديه في لونغجومو جنوب باريس: "لم يعتقدوا أن اليسار والخضر يمكن أن يجتمعوا - قد يؤدي ذلك إلى الفوضى والكارثة؛ لكن الفوضى اليوم هي اقتصادية، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية. لدينا 10 ملايين شخص في حالة فقر ".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قال إيان بروسا (وسط الصورة) إن البعض حاول تصوير نيوبس على أنها متطرفة، لكن لم يكن هناك شيء متطرف بشأن سياساتها

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وأثناء معركته من أجل الرئاسة، حشد ماكرون الناخبين من جميع أنحاء الطيف من خلال تقديم منافسته الرئيسية مارين لوبان على أنها متطرفة ومخالفة لقيم الجمهورية.

ومع انضمام الأحزاب الرئيسية لتحالف ميلانشون، أصبح القيام بذلك مع هذا الخصم أكثر صعوبة. ناشد الرئيس ماكرون الناخبين لمنحه أغلبية قوية من أجل "المصلحة العليا للأمة"، بينما تشتعل الحرب الروسية على أبواب أوروبا.

ولطالما أراد الماركسي السابق جان لوك ميلانشون مغادرة فرنسا حلف الناتو، لكنه يقول إن ذلك ليس أولوية الآن. ومع ذلك، لا يزال مثيراً للجدل، حيث غرد على موقع تويتر بأن "الشرطة تقتل" ووعد بتجنيس مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج إذا فاز في الانتخابات.

ووصفت إليزابيث بورن، رئيسة الوزراء المعينة حديثاً من قبل ماكرون ، سياسات ميلانشون بأنها خطيرة لأنه "غامض بشأن القيم الجمهورية".

وفي لونغجومو، قالت كلارا وهي ناخبة تشارك لأول مرة في الانتخابات إنها إنها دعمت ماكرون ضد أقصى اليمين في أبريل/ نيسان، لكنها تفضل هذه المرة التحالف بين اليسار والخضر.

والمرشح المحلي على بعد بضع نقاط فقط من منافسه من الحزب الحاكم. لكن في الدائرة الانتخابية المجاورة، تأخرت أميلي دي مونتشالين في الدور الأول، وستعني الهزيمة خسارة وظيفتها كوزيرة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، انضم وزير الاقتصاد برونو لو مير إلى مسار الحملة لمساعدة أميلي دي مونتشالين قبل التصويت

وينطبق الشيء نفسه على كليمان بون التي تنافسها على أحد مقاعد باريس كارولين ميكاري، وهي محامية ذات خبرة في مجال حقوق مجتمع الميم.

ويقول غريغوار إنه دعم الرئيس لأنه لا يريد العودة إلى أيام "التعايش" عندما جاء الرئيس والحكومة من أحزاب مختلفة، موضحا "نعم، لقد كانا يعملان من قبل لكنهما لم تكن سنوات جيدة".

ويقر جان بابتيست بأن الرئيس بحاجة إلى تفويض قوي: "من دون الأغلبية لن يكون قادراً على فعل أي شيء يحتاج إليه".

لكن كريستين اعتقدت أن منح الرئيس أغلبية مطلقة يضر بالديمقراطية. لقد دعمت إيمانويل ماكرون لإبعاد اليمين المتطرف عن قصر الإليزيه، لكنها شعرت أن وجود حزب آخر في الحكومة أمر جيد للنقاش.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، كريستين تريد أن ترى نقاشاً نشطاً في الجمعية الوطنية بدلاً من الأغلبية المطلقة

وعود انتخابية:

وعد الرئيس ماكرون بـ"طريقة جديدة" للحكم بمشاركة أكبر من المجتمع المدني. هو يقترح:

مجلس وطني لإعادة التأسيس يتكون من السكان المحليين لجعل فرنسا أكثر ديمقراطية

إصلاحات لمعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة والعمل من أجل التوظيف الكامل والخلو من الكربون

إصلاح نظام التقاعد ورفع سن التقاعد تدريجياً إلى 65

تحالف اليسار-الخضر: