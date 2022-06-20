روسيا وأوكرانيا: الاتحاد الأوروبي يعتبر الحصار المفروض على صادرات الحبوب الأوكرانية "جريمة حرب"

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صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، يقول الاتحاد الأوروبي إن روسيا تحاصر صادرات الحبوب الأوكرانية

قال مفوض السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن حصار روسيا لملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية يمثل "جريمة حرب حقيقية".

وأضاف بوريل "من غير المفهوم، ولا يمكن للمرء أن يتخيل أن تبقى ملايين الأطنان من القمح محاصرة في أوكرانيا بينما يعاني الناس في أنحاء أخرى من العالم من الجوع".

ودعا روسيا إلى رفع الحصار عن الموانئ الأوكرانية حتى يتسنى استئناف تصدير الحبوب.

وسوف يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لمناقشة هذه الأزمة.

وطالبت الدول الغربية روسيا بإنهاء حصار الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود والسماح للحبوب بالوصول إلى العالم.

وقد أثار الحصار تحذيرات من أن عشرات الملايين من الناس يعانون خطر المجاعة، وأدى إلى ارتفاع فاحش في أسعار الغذاء.

وقال بوريل عشية الاجتماع في لوكسيمبورغ: "هذه جريمة حرب حقيقية، ولا أستطيع أن أتخيل أن تستمر فترة أطول."

وأضاف أن هناك ضرورة لمحاسبة روسيا إذا استمرت في حصارها لصادرات الحبوب الأوكرانية التي يحتاجها العالم بشدة.

وسوف يناقش الاتحاد الأوروبي ادعاء روسيا بأن ارتفاع الأسعار ونقص الغذاء في الشرق الأوسط وإفريقيا سببه عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وأضاف بوريل "أريد أن أؤكد أن ليست العقوبات الأوروبية هي التي خلقت الأزمة. عقوباتنا لا تستهدف الغذاء والأسمدة. منبع المشكلة حصار روسيا للحبوب الأوكرانية".

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إن على روسيا "التوقف عن اللعب بالمجاعة العالمية" في محاولتها التأثير على الغرب.

وأضافت "حصار الحبوب يشكل خطرا على العالم".

ويتوقع أن يتحدث مدير مكتب رئيس الوزراء البولندي مايكل دوورسيك مع وزير البنى التحتية الأوكراني أوليكساندر كوبراكوف حول تغييرات سوف تسارع عملية مرور الشاحنات على الحدود الأوكرانية البولندية من أجل تصدير المزيد من القمح من أوكرانيا.

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