روسيا وأوكرانيا: هل يمكن أن تنضم أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، وكيف سيكون رد فعل موسكو؟

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل يضيء بألوان العلم الأوكراني في مايو /أيار 2022

من المتوقع ترشيح أوكرانيا رسميا لعضوية الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة أولى نحو الانضمام إلى التكتل المؤلف من 27 دولة.

وثمة توقعات أن يدعم زعماء الاتحاد الأوروبي تلك الخطوة في قمة سوف تعقد يومي 23 و 24 يونيو/حزيران الجاري.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد حذر من أن روسيا ربما تكثف من شن هجماتها العسكرية ردا على اتخاذ هذا القرار.

ما هو الاتحاد الأوروبي؟

الاتحاد الأوروبي هو اتحاد اقتصادي وسياسي يضم 27 دولة أوروبية، أُنشيء في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

ويجري تداول السلع والخدمات والأموال بحرية بين الدول الأعضاء، كما يستطيع مواطنو دول الاتحاد الأوروبي العيش والعمل في أي مكان داخل التكتل.

ويستخدم الاتحاد عملة أوروبية موحدة هي اليورو، يتداولها ما يزيد على 340 مليون شخص في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.

كما تُطبق معايير مشتركة بين الدول الأعضاء في عدد من المجالات، من بينها سلامة الغذاء والزراعة وحقوق العمل.

ويقدم الاتحاد الأوروبي منحا وإعانات لدول أوروبا الفقيرة بغية المساعدة في تقوية اقتصاداتها.

لماذا تريد أوكرانيا الانضمام للاتحاد الأوروبي؟

صدر الصورة، Gertty Images التعليق على الصورة، قدمت أوكرانيا طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في فبراير/شباط 2022

طلب زيلينسكي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد خمسة أيام من غزو روسيا لبلاده في فبراير/شباط 2022.

كما طالب بالانضمام فورا، بيد أن العملية قد تستغرق سنوات، وسوف تتمتع أوكرانيا بمزايا مالية حال انضمامها.

ويقول زاك بايكين، من مركز دراسات السياسة الأوروبية في بروكسل، إن الدافع الرئيسي لانضمام أوكرانيا ليس اقتصاديا.

ويضيف: "إن عضوية الاتحاد الأوروبي سترسخ قدم أوكرانيا بقوة كدولة أوروبية مستقلة تتمتع بسيادة، وليس مجرد جزء من العالم الروسي".

كيف تنضم الدول إلى الاتحاد الأوروبي؟

في البداية تجري المفوضية الأوروبية، المعنية بالشؤون المدنية في الاتحاد الأوروبي، عمليات تقييم لتحديد إذا كانت الدولة مناسبة للترشح أم لا.

كما تدرس المفوضية إذا كانت الدولة لديها حكومة مستقرة وديمقراطية وتحترم حقوق الإنسان وتتمتع باقتصاد السوق الحر.

ويتعين اتفاق جميع الدول الأعضاء الحاليين في الاتحاد الأوروبي قبل أن تصبح دولة جديدة مرشحة للانضمام.

وفي حالة نجاح الخطوة، لابد أن تعتمد الدولة جميع قوانين ولوائح الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يستغرق سنوات في العادة.

وفي النهاية توقّع الدولة على اتفاقية الانضمام، التي لا بد أن يصدّق عليها جميع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

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ما هي المدة التي يستغرقها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؟

استغرقت العملية برمتها فترة بين 10 و 12 عاما بالنسبة لدول انضمت مؤخرا للاتحاد، مثل بلغاريا ورومانيا وكرواتيا.

وكانت ألبانيا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وصربيا دول مرشحة رسميا لسنوات، بيد أن طلباتها للانضمام توقفت.

كما كانت تركيا مرشحة في عام 1999، وعلى الرغم من ذلك توقفت محادثات الانضمام بسبب مخاوف تتعلق بسجل البلاد في مجال حقوق الإنسان.

وقَبِل الاتحاد طلب ترشيح مولدوفا، المجاورة لأوكرانيا، كما تقدمت جورجيا بطلب، لكن قيل لها إن عليها إجراء مزيد من الإصلاحات.

ما هي مقومات أوكرانيا للانضمام للاتحاد الأوروبي؟

أكبر مساحة من أي دولة في الاتحاد الأوروبي: 603.550 كيلومتر مربع.

خامس أكبر دولة تعدادا للسكان بين دول الاتحاد: 44.13 مليون نسمة.

نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي السنوي هو 3724 دولارا، أي تُسع متوسط الاتحاد الأوروبي.

تبيع بالفعل إلى الاتحاد الأوروبي 30 في المئة من إجمالي واردات الاتحاد من الحبوب.

ما هي الروابط التي تجمع أوكرانيا حاليا بالاتحاد الأوروبي؟

استطاعت أوكرانيا، منذ عام 2017، إبرام صفقات تجارية مع دول الاتحاد الأوروبي دون دفع رسوم جمركية، بموجب ما يعرف باسم اتفاقية الشراكة.

كما دفعت الدولة بالفعل تعريفات جمركية أقل بعد انضمامها إلى منطقة التجارة الحرة العميقة والشاملة للاتحاد الأوروبي في عام 2016.

أدخلت أوكرانيا العديد من التغييرات على قوانينها ولوائحها تلبية لمعايير الاتحاد الأوروبي، كإجراء تمهيدي لتقديم طلب العضوية.

ماذا يجب أن تفعل أوكرانيا بخلاف ذلك؟

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، قالت فون دير لاين، التي كانت ترتدي ألوان علم أوكرانيا، إنها ترغب في أن "تعيش الدولة (أوكرانيا) معنا في الحلم الأوروبي"

تقول أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية: "أُنجزت أعمال جيدة"، لكن يتعين على أوكرانيا إجراء المزيد من "الإصلاحات المهمة".

وتشمل هذه الإصلاحات تعزيز سيادة القانون، وتحسين مجال حقوق الإنسان، والحد من سلطة الأوليغارشية الروسية، والتصدي للفساد.

ويقول زاك بايكين: "تحتاج أوكرانيا أيضا إلى بناء اقتصاد سوق متكامل، وهو أمر صعب بالنسبة لجمهورية ما بعد الاتحاد السوفيتي".

ويتمثل التحدي الآخر في تطهير نظام المحاكم الأوكراني، الذي تعرض لانتقادات واسعة النطاق.

كيف ساعدت عضوية الاتحاد الأوروبي الدولة المنضمة حديثا؟

تضاعف الدخل القومي لرومانيا، التي انضمت قبل 15 عاما، ثلاث مرات، كما تضاعف دخل بلغاريا.

قدم الاتحاد الأوروبي للدولتين مساعدات بعشرات المليارات من خلال الصناديق الهيكلية والاستثمارية الأوروبية، فضلا عن دعم التنمية الاقتصادية من خلال بناء طرق وموانئ جديدة، على سبيل المثال.

خلال الفترة بين عامي 2014 و2020، حصلت بلغاريا على 11.2 مليار يورو، كما حصلت رومانيا على 35 مليار يورو.

وعلى الرغم من ذلك تقول منظمة الشفافية الدولية إن الكثير من هذه الأموال أُهدرت بسبب الفساد.

ولا تزال بلغاريا في مركز متأخر على قائمة الاتحاد الأوروبي من حيث الأجور والصحة والتعليم، بيد أن رومانيا ارتقت من ثاني أفقر الدول إلى سادس أفقر دول الاتحاد.

ويستفيد نحو 1.5 مليون بلغاري و4 ملايين روماني من سياسة "حرية التنقل" التي يطبقها الاتحاد الأوروبي للسفر إلى الخارج، بحسب البنك الدولي.

بيد أن معارضين يعربون عن مخاوفهم من أن تلحق "هجرة ذوي الكفاءات" ضررا بمستقبل البلدين.

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كيف ردت روسيا على احتمال عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي؟

على الرغم من أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يعارض بشدة رغبة أوكرانيا القوية في الانضمام إلى حلف الناتو العسكري، إلا أنه يؤكد على أنه "لا يعارض" انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

بيد أن دميتري بيسكوف، المتحدث باسمه، قال إن الكرملين سيولي "اهتماما متزايدا" حيال طلب الانضمام نظرا لأن الاتحاد الأوروبي يفكر في تشكيل قوة دفاع خاصة به.

وأضاف: "تجرى مناقشة العناصر العسكرية والدفاعية والأمنية. نحن نراقب بالطبع كل شيء بمنتهى الدقة".

وكان الرئيس الأوكراني زيلينسكي قد حذر من أن روسيا قد ترد على اتخاذ تلك الخطوة.