الشيوخ الأمريكي يقر أول مشروع قانون لتقييد حيازة الأسلحة منذ عقود

قبل 11 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، لم يلب القانون جميع مطالب دعاة تقييد حيازة الأسلحة

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي أول مشروع قانون لتقييد حيازة الأسلحة في الولايات المتحدة منذ عقود.

ويفرض مشروع القانون، الذي وافق عليه أعضاء بالمجلس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، قيودا محدودة على حيازة الأسلحة.

كما يوفر مليارات الدولارات لرعاية الصحة النفسية، وتأمين المدارس في البلاد.

ولم يلب القانون جميع مطالب دعاة تقييد حيازة الأسلحة، لكنه وُصف بأنه إنجاز كبير.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن القانون سيوفر المزيد من الأمن للأمريكيين، خاصة الأطفال.

ويأتي هذا في أعقاب حادث إطلاق نار جماعي في مدرسة في أوفالدي بولاية تكساس.

ويُتوقع أن يصادق مجلس النواب على القانون الجمعة.