إطلاق نار في ملهى ليلي بالنرويج يسفر عن مقتل شخصين

قبل ساعة واحدة

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قتل شخصان وأصيب 14 آخرين بجروح، بعضهم في حالة خطيرة، جراء إطلاق نار في ملهى ليلي في العاصمة النرويجية أوسلو.

وسمع دوي إطلاق نار الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي في ثلاثة مواقع، بينها حانة للمثليين.

وترجح الشرطة أن المشتبه به هو الشخص الوحيد الذي نفذ الهجوم، لكنها لم تذكر أي دافع للجريمة.

وأطلق منفذ الهجوم النار في حانة لندن بوب، وهي حانة معروفة للمثليين، كما فتح النار في نادي نيلسن للجاز والوجبات السريعة.

وقال أولاف روينبرغ، الصحفي في إذاعة "إن آر كيه" العامة: "رأيت رجل معه حقيبة وصل إلى المكان، ثم تناول سلاحا ناريا وبدأ في إطلاق النار".

وقال شاهد عيان في حانة لندن بوب للإذاعة إن شظايا زجاج محطم نتيجة إطلاق النار تطايرت في الجو وأصابته.

وأضاف: "كنت في الحانة الخارجية عندما حدث ذلك. وسمعت دوي طلق ناري ثم أصابتني شظية زجاج، بعدها سمعت دوي المزيد من الطلقات وهربت إلى الحانة الداخلية محاولا اصطحاب أكبر عدد ممكن من الناس معي".

وتابع: "في البداية، لم يكن أحد يفهم ما يجري، لكن مع تطور الأحداث سيطر الفزع على الجميع".

وقالت شاهدة عيان لصحيفة "فيردينز غانغ" إن المسلح الذي نفذ الهجوم كان يصوب بدقة نحو أهدافه.

وأضافت: "عندما أدركت أن الأمر خطير، هربت من المكان. وكان هناك رجل مدرج في دائمه ممدد على الأرض دون حراك".

وقال رجل للصحيفة إنه رأى الكثير من الناس ممددون على الأرض وقد تعرضوا لإصابات في الرأس.

وتستعد العاصمة أوسلو لإقامة "مسيرة الفخر للمثليين" في وقت لاحق من يوم السبت.

وقالت إيميلي إنغر مهل، وزيرة العدل النرويجية، إن الحادث هز البلاد.