روسيا وأوكرانيا: جونسون يقول إنه لو كان بوتين امرأة لما غزا الأراضي الأوكرانية

آدم ديربن

بي بي سي نيوز

قبل 31 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سافر إلى العاصمة الإسبانية مدريد لحضور قمة الناتو.

زعم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما كان ليغزو أوكرانيا لو كان امرأة.

وقال جونسون إن الغزو "الذكوري المجنون مثال جيد على الذكورة السامة" ودعا إلى "وجود المزيد من النساء في مناصب السلطة".

جاءت تصريحات جونسون قبيل اجتماع قمة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) سيناقش فيه الحلفاء كيفية الرد على تهديدات مستقبلية.

ومن المقرر أن يدعو رئيس الوزراء البريطاني، في اجتماع القمة في مدريد، قادة دول الحلف إلى زيادة الانفاق العسكري.

وقالت الحكومة البريطانية إنه من المتوقع أن يصل انفاق المملكة المتحدة العسكري إلى 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد هذا العام، كنتيجة للاستثمار في الصناعات الدفاعية وتقديم 1.3 مليار جنيه استرليني على شكل دعم عسكري لأوكرانيا.

ولم تتمكن العديد من الدول الأخرى في الحلف من تحقيق الهدف السنوي للانفاق الذي حدده الناتو والبالغ 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة عضو.

وكان وزير الدفاع البريطاني بن والاس قد دعا جونسون الثلاثاء إلى زيادة الانفاق على القوات المسلحة البريطانية بشكل أكبر، في ضوء "التهديد الذي تشكله روسيا".

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست تغيير بسيط (A Simple Change) تغيير بسيط: ما علاقة سلة مشترياتك بتغير المناخ؟ الحلقات البودكاست نهاية

وتحدث جونسون، خلال مقابلة مع شبكة "زد دي أف" الألمانية بعد مشاركته في قمة الدول السبع الغنية مع بافاريا، عن المساواة بين الجنسية وأهمية التعليم.

وقال "نحتاج إلى وجود المزيد من النساء في مناصب السلطة".

وقال جونسون: "لو كان بوتين امرأة، ومن الواضح أنه ليس كذلك، لكن لو كان امرأة، فلا أعتقد أنه كان سيشن حربا ذكورية مجنونة من الغزو والعنف بالطريقة التي فعلها".

وأضاف "إذا كنت تريد مثالا جيدا على الذكورة السامة، فإن المثال هو ما يفعله في أوكرانيا".

وقال جونسون أيضا إنه وبينما يرغب قادة الدول السبع "بشدة" بأن تنتهي الحرب الدائرة في أوكرانيا، فإنه "لا يوجد اتفاق متوفر" حاليا.

لكنه وصف القمة أيضا بأنها "رائعة" حيث أن القادة "اقتربوا أكثر فأكثر" من التوصل لاتفاق.

وقال جونسون إن على الغرب أن يدعم الاستراتيجية العسكرية لأوكرانيا، من أجل وضع رئيسها فولوديمير زيلينسكي "في أفضل وضع ممكن" في مفاوضاته مع روسيا "عندما يحين موعد المفاوضات في نهاية المطاف".