مطار هيثرو: "فوضى عارمة" في أكبر مطارات بريطانيا وزحام شديد نتيجة إلغاء عدة رحلات جوية

قبل 14 دقيقة

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اشتكى مسافرون من الطوابير و"الفوضى العارمة" في مطار هيثرو بلندن، بعدما طلبت إدارة المطار من شركات الطيران إلغاء 30 رحلة من جدول الخميس.

وطلبت إدارة أكبر مطارات بريطانيا من شركات الطيران تخفيض عدد الرحلات لأنها توقعت عددا أكبر من المسافرين، أكثر مما تستطيع التعامل معه حاليا.

ولم يعلم بعض المسافرين بإلغاء رحلاتهم إلا بعد أن وصلوا إلى المطار.

وقالت إدارة المطار إن الإلغاء كان ضروريا لضمان الأمان.

وغرد أندي موساك، الكاتب والمذيع المختص بشؤون السفر، قائلا إن مطار هيثرو شهد "فوضى عارمة" و"صفر خدمة عملاء"، صباح الخميس.

بينما غرد مسافر آخر قائلا إن الصالة رقم خمسة كانت في حالة "فوضى مشينة"، بعدما وصل إلى المطار صباح الخميس ليجد أن رحلته أُلغيت.

ويقول أندرو دوغلاس إنه أمضى أربع ساعات في الطوابير ليكتشف عند مكتب التسجيل أن رحلته ألغيت دون أي إشعارات مسبقة.

واشتكى مسافرون آخرون من تدني خدمة العملاء وغياب المساعدة حين حاولوا إعادة حجز رحلاتهم.

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وقال متحدث باسم مطار هيثرو: "سنعمل مع شركات الطيران من أجل إعادة حجز رحلات للمسافرين المتضررين في أوقات بعيدة عن فترة الذروة، وذلك لنتمكن من حل مشكلة أكبر عدد من المسافرين، ونحن نعتذر عن تأثير ذلك على خطط المسافرين".

كما قال: "نحن نعمل بجد من أجل ضمان أن يكون لكل شخص رحلة سلسة من خلال هيثرو هذا الصيف، وأهم شيء أن نعمل على أن تتوفر موارد كافية لمقدمي الخدمات من أجل تحقيق المطلوب".

وقال متحدث لشركة الخطوط الجوية البريطانية، بريتش إيرويز، وهي إحدى خطوط الطيران المتضررة: "قمنا بإلغاء عدد قليل من رحلاتنا، وذلك بناء على مطالب إدارة مطار هيثرو الموجهة لجميع شركات الطيران بتقليل الرحلات".

وقالت الشركة إنها كانت على اتصال بالعملاء المتضررين من أجل "الاعتذار وإخطارهم بحقوقهم وإعلامهم بالخيارات الأخرى، بما في ذلك إعادة ثمن التذكرة أو إعادة الحجز".

وقالت شركة طيران فيرجين أتلانتيك إن إحدى رحلاتها من لندن إلى نيويورك والعكس قد ألغيت، وتأثرت أيضا بهذه الإجراءات شركة الخطوط الجوية الفرنسية إير فرانس، والهولندية كي إل إم، والأمريكية أميركان إيرلاينز، والألمانية لوفتهانزا، والبلجيكية براسلز إيرلاينز، والكندية إير كندا.

في الوقت ذاته، تطالب الحكومة من القائمين على مجال الطيران أن يقدموا جداول رحلات "واقعية" خلال الصيف، وأن يخطروا العملاء بأي تعديلات على رحلاتهم "في أقرب وقت ممكن" من أجل تقليل الاضطراب الذي يصيب المسافرين.

كما أن الحكومة تقدم إجراءً لمنح شركات الطيران نافذة قصيرة لتسليم مواقف الطائرات لبقية موسم الصيف لإدارة السعة بشكل أفضل في أكثر المطارات ازدحامًا.

وفي وقت سابق من يونيو/حزيران الحالي تضرر حوالي خمسة آلاف شخص بسبب إلغاء رحلات مطار هيثرو، وذلك لأن المشكلات الفنية أثرت على أمتعة المسافرين.

قبل ذلك، تأثر عشرات الآلاف من الركاب بالاضطراب في مطارات بريطانيا وإلغاء الرحلات الجوية خلال أسبوع اليوبيل البلاتيني وعطلات منتصف العام.

ونتج الاضطراب عن عدة عوامل، لكن نقص الموظفين ترك صناعة الطيران تكافح للتعامل مع الطلب المتجدد.

تحليل كيتي أوستين - مراسلة شؤون النقل

الأسبوع الماضي، قامت إدارة مطار هيثرو بفعل مماثل، إنه فصل مختلف بسبب التأثير غير المباشر للمشكلات الفنية على أمتعة المسافرين.

وهذه المرة، يتعلق الأمر بعدد الموظفين، فقد لاحظت الإدارة أن عددا أكبر من المسافرين سيصلون عبر المطار في الصباح التالي، ولا يتوفر العدد الكافي من موظفين في الوقت الراهن.

ولكن لماذا أعلن القرار ظهيرة اليوم السابق، أي الأربعاء؟ تقول إدارة المطار إنها وجدت زيادة كبيرة في الحجوزات في اللحظات الأخيرة، والتي تحدث بسبب الإلغاء والإضرابات في مطارات أخرى، وهذا يزيد من الطلب.

لقد زاد الطلب على تذاكر اليوم الخميس بثلاثين في المئة مقارنة بالخميس الماضي.

تقول إدارة مطار هيثرو إنها تتحدث باستمرار مع شركات الطيران، وتعمل معهم للتأكد من وجود الكمية المناسبة من موارد شركات الطيران والمطارات والمساعدة الأرضية للتعامل مع عدد الرحلات الجوية العاملة.

وأعلن مطار غاتويك بالفعل أنه يحد من أعداد الرحلات لشهري يوليو/ تموز وأغسطس/آب.