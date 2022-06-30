بوتين يرد على على سخرية قادة مجموعة السبع من صورته بالصدر العاري

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، نشرت وسائل الإعلام الروسية صورا لبوتين تعطي انطباع بالرجولة

رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على سخرية زعماء قمة الدول السبع الكبري من صورته بالصدر العاري بالقول إن "منظرهم بصدور عارية سيكون مقززا".

وكان زعماء الدول الكبرى قد سخروا من ظهور بوتين المتكرر في صور بصدر عار.

واقترح بوتين عليهم التوقف عن شرب الكحول وممارسة الرياضة.

وردا على تصريح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بوتين ما كان ليغزو أوكرانيا لو كان امرأة بالقول إن "رئيسة الوزراء البريطانية السابقة شنت حربا على القوات الأرجنتينية التي بسطت نفوذها على جزر الفوكلاند".

وكانت صور يظهر فيها بوتين بصدر عار قد نشرت في وسائل إعلام رسمية روسية، بينما يمتطى صهوة جواده ويصطاد السمك ويحمل بندقية صيد.

ونظر الكثيرون للصور على أنها محاولة لتصوير بوتين كرمز للرجولة، وهو شيء يعجب الروس.

وتندر جونسون في قمة السبع داعيا زملاءه لتعرية صدورهم ليثبتوا أنهم "أشد بأسا" من بوتين، بينما اقترح رئيس وزراء كندا جستن ترودو امنطاء الخيول بصدور عارية.

وفي رده على التعليقات في مؤتمر صحفي تركمانستان قال بوتين "لا أدري إن كانوا يريدون خلع ملابسهم حتى الوسط أم دون ذلك، لكني أعتقد أن المنظر سيكون مقززا في كل الأحوال"،

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وأشار إلى الشاعر الروسي بوشكين قائلا "بإمكانك أن تكون شخصا ذكيا وتهتم بجمال أظافرك" وأضاف أنه "يؤمن بضرورة الانسجام بين الروح والجسد، لكن من أجل هذا الانسجام يجب أن تقلع عن شرب الكحول والعادات السيئة وأن تمارس الرياضة والتمارين".

وقال إن العلاقات "مع الزملاء المذكورين ليست في أفضل أحوالها الآن، أنا أعرفهم جميعا، وهم قادة وبإمكانهم أن يحرزوا التقدم المنشود لو أرادوا، لكن عليهم أن يتمرنوا كثيرا، وكونهم تحدثوا عن الموضوع فهذا شيء يستحق الإطراء".

ولم يعلق جونسون على ردود بوتين بل ركز على الموقف الموحد للزعماء الأوروبيين من غزو أوكرانيا.

وفي رده على قول جونسون إن روسيا ما كانت لتغزو أوكرانيا لو كان رئيسها امرأة أعاد بوتين إلى الأذهان "دخول رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت ثاتشر في نزاع مسلح مع الأرجنتين بسبب جزر فوكلاند".

وغزت الأرجنتين الجزر التي كانت مستعمرات بريطانية بدعوى إنها ورثتها عن إسبانيا في القرن التاسع عشر وتريد استعادتها.

وقال بوتين "إذن هناك امرأة قررت شن حرب، وكان وراء قرارها طموحات إمبريالية".