مختارات من الصور التي التقطت في أنحاء العالم خلال أسبوع.
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ناشطات في الحملة من أجل الحق في الإجهاض يتظاهرن في مدينة دنفر في كولورادو في زي مستقى من المسلسل التلفزيوني The Handmaid's Tale بعد أن ألغت المحكمة الدستورية الأمريكية الحق الدستوري في الإجهاض.
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زهور وأعلام قوس قزح بالقرب من موقع إطلاق نار في مدينة أوسلو في النرويج ذهب ضحيته شخصان وجرح 21، وقد ألقي القبض على شخص في الثانية والأربعين من العمر ووجهت له تهم القتل ومحاولة القتل والإرهاب.
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نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني كراينر تصل إلى محكمة خيمكي بالقرب من موسكو، حيث تخضع للمحاكمة بتهمة امتلاك الحشيش وتواجه عقوبة تصل إلى عشر سنوات من السجن في حال إدانتها. وتنفي روسيا أن تكون هناك صلة بين محاكمتها والحرب في أوكرانيا.
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مزارع ملطخ بالطين يلعب في حقل أرز في اليوم الوطني لحقول الأرز الذي يحتفي ببدء موسم زراعة الأرز، في قرية توخا في نيبال.
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ماء بلون الفيروز في قمة جبل جليدي في غرينلاند ، تشكل في الجبل الجليدي لاكوبشافن حيث يجرف الجليد قبل أن ينتهي به المطاف في الأطلسي الشمالي.
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راقصون يؤدون رقصات في استقبال ما تبقى من جسد الزعيم الكونغولي بارتريس لومومبا عند وصوله إلى شيلاتمبو في يونيو/حزيران 2022 بعد سنوات من اغتياله. وقد دقن الضرس الذهبي بعد ستين سنة من اغتيال صاحبه.
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انعكاس صورة شخص يمارس رياضة العدو على صفحة المياه في مدينة يانتاي في الصين.
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امرأة تقف في حفرة تسبب بها سقوط صاروخ في ملعب مدرسة في منطقة سكنية في مدينة خاركيف الأوكرانية. يذكر أن زعماء أوكرانيا وقعوا "تصريح نية" للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بينما بدأت روسيا بشحن القمح من المناطق الأوكرانية التي تسيطر عليها.
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عمال يرممون فسيفساء من العصر الروماني معروضة في مكان العثور عليها في مدينة اللد .
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فهد يحاول تصيد طائر ميت ضمن عملية إعادة تأهيله في وحدة الإنقاذ وإعادة التأهيل في جامعة كوولومبيا الوطنية في بوغوتا.
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