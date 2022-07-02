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راقصون يؤدون رقصات في استقبال ما تبقى من جسد الزعيم الكونغولي بارتريس لومومبا عند وصوله إلى شيلاتمبو في يونيو/حزيران 2022 بعد سنوات من اغتياله. وقد دقن الضرس الذهبي بعد ستين سنة من اغتيال صاحبه.