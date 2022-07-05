نجمة كرة السلة بريتني غراينر ترسل التماسا لبايدن لإنقاذها

نديم شاد

بي بي سي نيوز

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تخشى غراينر أن لا ترى الولايات المتحدة مرة أخرى

طالبت بريتني غراينر، نجمة كرة السلة الأمريكية ، الرئيس جو بايدن بمساعدتها.

وكانت غراينر قد احتجزت في روسيا منذ 4 شهور بتهم على صلة بالمخدرات.

وكتبت في الرسالة التي وصلت البيت الأبيض الإثنين عن مخاوفها من عدم العودة إلى الولايات المتحدة طوال حياتها.

وأكد مسؤولون حكوميون أمريكيون وصول الرسالة ، وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الإثنين إن "الرئيس بايدن كان واضحا حول ضرورة مساعدة جميع رعايا الولايات المتحدة المحتجزين بشكل غير قانوني في الخارج والمطالبة بإطلاق سراحهم، وبينهم بريتني غراينر".

وأكدت السلطات الأمريكية العمل بشكل حثيث واستخدام كل الوسائل المتاحة لإعادتها إلى الوطن.

"أنا أحس بالرعب من إمكانية بقائي هنا إلى الأبد"

ورغم عدم كشف الجزء الأكبر من رسالة بريتني للرئيس فإن مقتطفات من الرسالة توضح حالها النفسية خلال الاحتجاز.

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وذكرت غراينر الرئيس في رسالتها التي تلقاها يوم ذكرى الاستقلال الأمريكي، بخدمة والدها في فيتنام، وكتبت "في الرابع من يوليو/ تموز تتذكر عائلتنا دائما أولئك الذين قاتلوا من أجل حريتنا، وبينهم والدي، وهو قد خدم في حرب فيتنام. يعز علي تذكر الاحتفالات في مثل هذا اليوم، لأن الحرية تعني لي شيئا آخر هذه السنة".

وطلبت من الرئيس عدم نسيان الرعايا الأمريكيين الآخرين المحتجزين في روسيا ، وكتبت، "أرجو أن تفعل كل ما تستطيع من أجل إعادتنا إلى الوطن. لقد انتخبتك. أثق بك".

وتحتجز غراينر في روسيا منذ اعتقالها في 17 فبراير/ شباط في مطار شيريمتيفو موسكو، بعد ادعاء السلطات العثور على زيت القنب في حقائبها.

وتخضع غراينر الآن للمحاكمة، وفي حال إدانتها ستسجن لمدة قد تصل إلى عشر سنوات.

وكان يفترض أن تلعب إحدى افضل لاعبات كرة السلة، والبطلة الأولمبية لمرتين، في مباريات في روسيا.

وتلعب غراينر في فريق اليوروليغ منذ عام 2014.

علاقات متوترة

وتأتي محاكمة غراينر وسط حرب روسيا في أوكرانيا، وكانت قد اعتقلت قبل الغزو الروسي لأوكرانيا بأيام قليلة.

وبالرغم من عدم وجود دليل على أي رابط بين اعتقال غراينر، وغزو أوكرانيا، فإن مسؤولين أمريكيين، قالوا إن التوتر الذي يشوب العلاقات الأمريكية الروسية قد يفشل أية جهود لإطلاق سراحها.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، بريتني غراينر

وقال عضو الكونغرس جون غرامندي، عضو لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب، "لا نريد أن تصبح غراينر رهينة في المعركة السياسية التي تدور رحاها في أنحاء العالم الآن. لقد ألقت الحرب في أوكرانيا بظلالها على العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا، وهذا سوف يجعل الوضع صعبا".