المثلية: صور نادرة توثق لخمسة عقود من مسيرة الفخر في لندن

قبل 24 دقيقة

احتفلت مسيرة "برايد إن لندن" - وتعني مسيرة الفخر للمثليين جنسيا في لندن - بمرور خمسة عقود من المسيرات والاحتفالات السنوية للاحتفال بمجتمع الميم.

صدر الصورة، Brian Hart, CHE Archives, Bishopsgate Institute التعليق على الصورة، أول تجمع للمثليين في بريطانيا، في ميدان ترافالغار وسط لندن في عام 1972

عاد موكب وسط لندن بعد توقف دام عامين بسبب وباء فيروس كورونا.

وانضم أكثر من 2000 شخص إلى أول تجمع للمثليين في بريطانيا، في لندن في 1 يوليو/ تموز عام 1972، وهو أقرب يوم سبت للذكرى السنوية الثالثة لأعمال شغب "ستونوول" ضد مداهمة الشرطة حانة للمثليين في مانهاتن في نيويورك.

واحتفل أكثر من مليون شخص بمسيرة الفخر السبت في العاصمة البريطانية - وهناك مسيرات مماثلة في جميع أنحاء العالم.

صدر الصورة، Brian Hart, CHE Archives, Bishopsgate Institute التعليق على الصورة، أول تجمع للمثليين في بريطانيا عام 1972

تمتلك المجموعة الخاصة لمعهد "بيشوبس غيت" واحدة من أكثر الأرشيفات شمولاً حول تاريخ وسياسة وثقافة مجتمع الميم في بريطانيا، بما في ذلك:

أرشيف أخبار المثليين، أكثر من 300000 قصاصة صحفية وحوالي 10000 عنوان عن مجتمع الميم، من الأعمال الأكاديمية والسير الذاتية والخيال والشعر.

أكثر من 10000 صورة لمسيرات الفخر، من المسيرة الأولى حتى يومنا هذا.

السبعينيات

صدر الصورة، LGBTQ+ Archives, Bishopsgate Institute التعليق على الصورة، 1973

قال مدير المعهد، ستيف ديكرز، لبي بي سي: "إن تسجيل تاريخ مجتمع الميم وأرشفته أمر حيوي، لإعلام وإلهام وتمكين الأجيال القادمة بشأن تاريخهم".

"لدينا أصوات مفقودة من مجتمع الميم في السرد التاريخي، بسبب النضال والقمع الذي واجهه المجتمع على مدى عقود".

صدر الصورة، LGBTQ+ Archives, Bishopsgate Institute التعليق على الصورة، 1973

صدر الصورة، Robert Workman Archive, Bishopsgate Institute التعليق على الصورة، 1976

شهد أسبوع فخر المثليين، في عام 1976، نزهة في فيكتوريا غادرنز بجوار مجلسي البرلمان البريطاني.

صدر الصورة، Robert Workman Archive, Bishopsgate Institute التعليق على الصورة، 1976

لم يتم عرض العديد من الصور علنًا من قبل.

يقول ديكرز: "هذا النوع من أرشيفات الصور غير موجود في مكان آخر بهذا الحجم والنطاق".

صدر الصورة، Robert Workman Archive, Bishopsgate Institute التعليق على الصورة، 1977

صدر الصورة، Robert Workman Archive, Bishopsgate Institute التعليق على الصورة، 1979

الثمانينات

صدر الصورة، Robert Workman Archive, Bishopsgate Institute التعليق على الصورة، 1980

صدر الصورة، Robert Workman Archive, Bishopsgate Institute التعليق على الصورة، 1982

صدر الصورة، LGBTQ+ Archives, Bishopsgate Institute التعليق على الصورة، 1983

صدر الصورة، LGBTQ+ Archives, Bishopsgate Institute التعليق على الصورة، 1983

صدر الصورة، Pam Isherwood, Format Photographers Agency Archive التعليق على الصورة، 1984

صدر الصورة، Gordon Rainsford Archive, Bishopsgate Institute التعليق على الصورة، 1988

صدر الصورة، Gordon Rainsford Archive, Bishopsgate Institute التعليق على الصورة، 1989

التسعينيات

صدر الصورة، Gordon Rainsford Archive, Bishopsgate Institute التعليق على الصورة، 1990

في عام 2017 ، قال السيد تاتشيل (أحد المشاركين في المسيرات) لبي بي سي: "لقد أحرزنا تقدمًا رائعًا.

مقارنة بما كانت عليه قبل عقدين، فإن بريطانيا دولة مختلفة تقريبًا. تم إلغاء جميع القوانين الرئيسية المناهضة للمثليين".

"نحن الآن واحدة من أفضل البلدان في العالم للمساواة بين مثليي الجنس".

"اليوم، من غير القانوني التمييز ضد شخص ما بسبب جنسه أو ميوله الجنسية - على الرغم من أن العديد من المثليين يواجهون التمييز في حياتهم اليومية".

صدر الصورة، Gordon Rainsford Archive, Bishopsgate Institute التعليق على الصورة، 1991

وقال تاتشيل: "هناك تقدم كبير - ولكن هناك المزيد الذي يتعين القيام به".

"المواقف العامة أكثر دعمًا - رغم أنه لا تزال هناك عائلات ترفض أطفالها المثليين".

صدر الصورة، Gordon Rainsford Archive, Bishopsgate Institute التعليق على الصورة، 1992

حضرت ملكة السحب "ليلي سافاج" (الممثل الكوميدي الإنجليزي والمذيع بول أوغرادي في وسط الصورة) المسيرة عام 1992.

صدر الصورة، Gordon Rainsford Archive, Bishopsgate Institute التعليق على الصورة، 1993

صدر الصورة، Gordon Rainsford Archive, Bishopsgate Institute التعليق على الصورة، 1994

يقول السيد ديكرز: "قد يكون هذا هو حضور احتفالات الفخر الرسمية ولكن أيضًا لحظات الفرح والاحتفال الأخرى، التي تجعلهم يشعرون بالفخر لكونهم على ما هم عليه".

"لا يقتصر الأمر أيضًا على لندن ويسعدنا أن يشارك الناس من جميع أنحاء بريطانيا".

صدر الصورة، Gordon Rainsford Archive, Bishopsgate Institute التعليق على الصورة، 1995