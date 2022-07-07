بوريس جونسون سيعلن استقالته من رئاسة حزب المحافظين اليوم

قبل 45 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، تتفاقم الضغوط على جونسون من داخل حزبه

يتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استقالته اليوم من رئاسة حزب المحافظين، بعد سلسلة استقالات عصفت بحزبه وحكومته.

وقال متحدث باسم الحكومة أن جونسون سيتوجه بكلمة إلى مواطنيه في وقت لاحق الخميس.

وقال كريس ماسون، المحرر السياسي في بي بي سي إن "بوريس جونسون سيستقيل من منصب زعيم المحافظين اليوم - وسيستمر كرئيس للوزراء حتى الخريف"، مضيفًا أن انتخابات زعيم حزب المحافظين ستجري هذا الصيف وسيحل الفائز محل جونسون بحلول تشرين الأول/أكتوبر.

تعليقًا على الإعلان، قال زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر إنها "أنباء سارة (لكن) لسنا بحاجة إلى تغيير في قيادة حزب المحافظين. نحن بحاجة إلى تغيير حقيقي في الحكومة".

يأتي ذلك في حين أعلن نحو 60 من أعضاء الحكومة استقالتهم منذ الثلاثاء وبينهم خمسة وزراء، في حركة جماعية غير مسبوقة في التاريخ السياسي البريطاني فيما يتصاعد الغضب منذ أشهر بسبب فضيحة الحفلات في داونينغ ستريت أثناء الحجر الصحي.