ما قصة "سيمبا" نجم وسائل التواصل الاجتماعي في باكستان؟

ليو ساندز

بي بي سي نيوز

قبل 10 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، مربي الماعز الباكستاني محمد حسن ناريجو يرفع اذني الماعز الصغير "سيمبا"

سمع الجميع عن شخصية "دامبو" الكارتونية، وهي شخصية فيل بأذنين كبيرتي الحجم تجعلان أقرانه يسخرون منه، لذا أُجبر على أداء أعمال السيرك القاسية.

لم يعد دامبو الوحيد الذي ذاعت شهرته، بل يوجد جدي صغير يدعى "سيمبا" من كراتشي في باكستان يبلغ طول كل أذن من أذنيه 54 سنتيمترا.

بيد أن الزمن تغير فيما يبدو، فبدلا من السخرية، أصبح سيمبا نجما عالميا، بعد أن فاز في مسابقات الجمال، ويعيش حياة مدللة.

وقال محمد حسن ناريجو، مربي سيمبا، لوكالة فرانس برس للأنباء، إنه تواصل من موسوعة غينيس للأرقام القياسية لتسجيل الحيوان في الموسوعة باعتباره يمتلك "أطول أذني ماعز في العالم".

ولا يبدو أن ثمة فئة حاليا لـ "أطول أذني ماعز"، لذا من غير الواضح إذا كان سيمبا سيحطم بأذنيه الأرقام القياسية بالفعل.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تفاديا لعدم سير سيمبا على أذنيه، ابتكر المربي حلولا مبتكرة

وسواء كان سيمبا بأذنيه الأطول في العالم أم لا، أصبح الحيوان الصغير بالفعل ذائع الصيت على وسائل التواصل الاجتماعي في باكستان بعد أن بدأت تنتشر صور أذنيه الغريبتين.

بيد أنه بخلاف نجومية سيمبا، فإن ولادة حيوان بمثل هاتين الأذنين تعد تحديا كبيرا.

فعلى سبيل المثال، ثمة خطر يتمثل في احتمال سير الحيوان على أذنيه، لذا تفاديا لوقوع حادث، لجأ ناريجو إلى ثني أذني سيمبا حول ظهره، كما صمم حزاما يمكن ارتداؤه يؤدي نفس المهمة.

كما توجد مخاوف أخرى من مربين منافسين، يشكلون مصدر قلق لناريجو، لذا يلجأ إلى الصلاة والطقوس التقليدية رغبة في درء أي حسد محتمل من الآخرين.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يبلغ طول أذن سيمبا 54 سنتيمترا

وقال لوكالة فرانس برس: "نتلو آيات قرآنية وننفخ عليه لدرء العين الحاسدة".

وعلى الرغم من ذلك يطمح ناريجو في تربية سيمبا للترويج لباكستان كدولة رئيسية في تربية الماعز.