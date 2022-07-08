إطلاق النار على شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني السابق ونقله إلى المستشفى

قبل 26 دقيقة

أفادت وسائل إعلام يابانية بأن رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي تعرض لإطلاق نار خلال حضوره فعالية في مدينة نارا.

ووفقا للتقارير الإعلامية، تعرض آبي لطلق نار من الخلف أثناء إلقائه خطابا وسقط على الأرض وهو ينزف.

وذكرت وسائل إعلام أن الشرطة اعتقلت مشتبها به في الحادث.

يذكر أن آبي كان أطول رؤوساء الوزراء بقاء في السلطة وتنحى عن منصبه في عام 2020 لأسباب صحية.

وجاء حليفه المقرب يوشيدا سوغا خلفا له قبل أن يتولى المنصب لاحقا رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.