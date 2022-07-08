المنافسة على اختيار بديل لجونسون تنطلق في صفوف حزب المحافظين

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، دشن توم توغنهات حملته للحصول على زعامة حزب المحافظين

بدأت المنافسة بين كوادر حزب المحافظين في بريطانيا على زعامة الحزب، ومنصب رئيس الوزراء، بعد استقالة بوريس جونسون.

وتقدم جونسون باستقالته، بعد حالة من التمرد في الحكومة، والحزب، إثر سلسلة فضائح، آخرها الاتهامات التي وجهت لكريس بينشر، نائب زعيم مجموعة الانضباط في الحزب الحاكم، بالتحرش بعدد من الرجال، في عدة مناسبات.

وينوي جونسون الاستمرار في أداء مهام رئاسة الوزراء، حتى انتخاب بديل عنه في الخريف، وقد عيّن حكومة جديدة بعد الاستقالات الاحتجاجية على قيادته، لكنه قال إنه لن يطلب منهم اتخاذ "قرارات كبرى" حتى تعيين بديل عنه.

ويرغب عدد من أعضاء حزب المحافظين ومن المعارضة العمالية في مجلس العموم، بمغادرة جونسون على الفور، ولكن يبدو أن ذلك لن يكون ممكناً في الوقت الراهن.

وأكد زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر : "لا نحتاج إلى تغيير على رأس المحافظين. نحتاج إلى تغيير فعلي للحكومة",

وأكد النائب المحافظ توم توغنهات رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان ترشحه، ليصبح بذلك أول المسؤولين الذين يفصحون عن نيتهم خوض السباق.

كذلك أعلنت المدعية العامة سويلا بريفرمان، والنائب ستيف بيكر، أحد أبرز الداعمين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، نيتهما الترشح.

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ومن بين المرشحين الرئيسيين المحتملين لخلافة جونسون، وزير الدفاع بن والاس، تليه وفق استطلاع لمعهد يوغوف سكرتيرة الدولة لشؤون التجارية الخارجية بيني موردونت التي كانت وجه الحملة لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

ومن الأسماء التي تفكّر بخوض المنافسة أيضاً، كل من وزير الصحة السابق، ساجد جاويد، ووزير النقل غرانت شابس، حسبما علمت بي بي سي.

ويرجح أن يترشح أيضاً وزير الخزانة، المستقيل ريشي سوناك، ووزيرة الخارجية ليز تراس، ووزير الخارجية السابق جيريمي هانت.

وسوف تقرّ المواعيد المفترضة لاختيار المرشحين، والتصويت لهم، الأسبوع المقبل، بحيث يكون رئيس الوزراء الجديد في منصبه، في غضون 7 أسابيع.

وتعهد توغنهات بأنه يمتلك الكثير من "الأفكار الجديدة، والطاقة" للحكومة. وقال "لقد خدمت سابقاً، في القوات المسلحة، والآن في البرلمان، وأحب أن أقدم خدماتي في موقع رئيس الوزراء".

وكان توغنهات من الشخصيات التي انتقدت جونسون بحدّة.

ويقول محرّر الشؤون السياسية كريس مايسون إن المنافسات داخل حزب المحافظين، ليست أمراً مفاجئاً، وسوف يسعى المرشحون للحصول على تأييد كل من يستطيعون، بين نواب الحزب، في مجلس العموم، خلال الأسابيع القليلة القادمة، وقبل بدء التصفية التي ستقود اثنين من المرشحين فقط، للوصول إلى المرحلة النهائية.