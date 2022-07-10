الولايات المتحدة: مسيرة نحو البيت الأبيض تأييدا لحقوق الإجهاض

هولي هوندريك

بي بي سي نيوز - واشنطن

قبل 20 دقيقة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، من المتوقع أن تفقد حوالى 40 مليون امرأة إمكانية الإجهاض في ولاياتهن

تجمع الآلاف في العاصمة الأمريكية يوم السبت، في مسيرة احتجاج، على التراجع عن حقوق الإجهاض الشهر الماضي.

جاءت المظاهرة بعد أسبوعين من إلغاء المحكمة العليا حكم "رو ضد وايد"، وهو الحكم الذي ضمن حق الإجهاض في جميع أنحاء البلاد لما يقرب من 50 عاما.

احتشد المتظاهرون وهم يهتفون "لن نعود" إلى البيت الأبيض، وربط بعضهم أنفسهم بالبوابات بالخارج.

وقال المنظمون إن ما يقدر بنحو 10 آلاف شخص تجمعوا من جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وقالت لورين بيرس، 33 عاما، محامية من دالاس "لا يوجد شيء، بالنسبة لي، يستحق القتال من أجله أكثر من هذه القضية، حقنا الأساسي في التمتع باستقلالية جسدية".

تعد ولاية تكساس، مسقط رأس بيرس، من بين الولايات الأمريكية العشر، التي تم حظر الإجهاض فيها بالفعل. ومن المتوقع أن تحذو حذوها، اثنتا عشرة ولاية أخرى على الأقل.

واحتفل النشطاء المناهضون للإجهاض، وكثير منهم يرون الإجهاض على أنه "جريمة قتل"، بقرار المحكمة وبالفرصة لحظر هذا الإجراء في مناطق واسعة من البلاد.

وقالت بيرس إنها بدأت تسمع عن سكان تكساس الذين وجدوا أنفسهم فجأة بدون رعاية الإنجاب، ويبلغ متوسط المسافة التي يجب أن يسافرها شخص في تكساس سعيا للإجهاض في أول 20 أسبوعا من الحمل الآن 250 ميلا، وفقا لمعهد غوتماشر.

وأعربت بيرس، مثل العديد من الأشخاص الآخرين المجتمعين في البيت الأبيض، عن إحباطها من الرئيس جو بايدن وإدارته لعدم بذل المزيد من الجهد لحماية إمكانية الحصول على الإجهاض.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، وقّع الرئيس بايدن على أمر تنفيذي لحماية حقوق الإجهاض

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ويوم الجمعة، في مواجهة ضغوط من التقدميين، وقع بايدن أمرا تنفيذيا، يوجه قسم الصحة التابع له لحماية رعاية الإجهاض، بما في ذلك الوصول إلى أدوية الإجهاض ووسائل منع الحمل الطارئة، وضمانات خصوصية المريض.

لكن سلطة الرئيس محدودة. ولا يستطيع فرض تشريع في الكونغرس، ولا يمكنه التراجع عن قرار المحكمة العليا، التي تمثل الآن 6-3 أغلبية ساحقة من المحافظين.

وقالت راشيل أوليري كارمونا، المديرة التنفيذية لـ "وومنز مارش": "نعلم أن هناك حدودا لسلطته، لكننا نريده أن يدفع هذه السلطة إلى أقصى حدودها".

ومع ذلك، قالت كارمونا إن الأمر كان خطوة أولى مهمة.

وأضافت "ندعو الرئيس بايدن إلى مواصلة اتخاذ خطوات لحماية الإجهاض على الصعيد الوطني". وإذا لم يستطع فعل أي شيء أكثر من وراء مكتبه، فعليه النزول إلى الشوارع.

لكن بالنسبة للعديد من المدافعين عن حق الاختيار، فشلت إدارة بايدن في تلبية اللحظة التي تلت "الانقلاب" التاريخي في حقوق المرأة.

وقالت هيلين ميلر، 56 عاما، من ولاية فرجينيا "هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يسحب فيها حق دستوري .. نحن هنا من أجل بناتنا وأطفالنا وحياتنا".