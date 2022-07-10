مظاهرات سريلانكا: المحتجون يقررون احتلال القصور الرئاسية حتى رحيل قادة البلاد

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، محتجون يلعبون الورق في القصر الرئاسي انتظارا لظهور الرئيس وتنحيه رسميا

أكد المتظاهرون في سريلانكا عزمهم الاستمرار في احتلال المقرات الرئاسية ومقرات رئاسة الوزراء حتى يعلن الرئيس غوتابايا راجاباكسا، استقالته رسميا عن الرئاسة ومعه رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ.

وكان الرئيس غوتابايا قد أعلن أنه سيتنحى رسميا عن منصبه في 13 يوليو/تموز، وفقًا لإعلان أدلى به رئيس البرلمان يوم السبت.

لكن الرئيس نفسه فر إلى مكان غير معروف ولم يظهر علانية أو يدلي بنفسه بأية تصريحات أو تعهدات.

ونزل الآلاف إلى العاصمة كولومبو يوم السبت مطالبين باستقالة الرئيس ونظامه بعد أشهر من الاحتجاجات.

وألقى المتظاهرون باللوم على الرئيس في سوء الإدارة الاقتصادية للبلاد، والتي تسببت في نقص الغذاء والوقود والأدوية طوال الأشهر الماضية.

كما قال رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ، إنه سيتنحى عن منصبه بعد احتجاجات السبت، وتعرض مقر إقامته الخاص لهجوم من المتظاهرين واشتعلت فيه النيران.

ومع هذا مازالت هناك شكوك لدى المتظاهرين بشأن نوايا أركان النظام الحاكم.

وقال زعيم الاحتجاج الطلابي لاهيرو ويراسيكارا، لوكالة فرانس برس إن "نضالنا لم ينته...لن نتخلى عن هذا النضال حتى يغادر (الرئيس راجاباكسا) فعليا".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، محتجون أمام القصر الرئاسي في سريلانكا يوم السبت قبل اقتحامه

وحذر المحلل السياسي ومحامي حقوق الإنسان بهافاني فونسيكا، من أن "الأيام القليلة المقبلة سوف تكون شديدة الغموض لمعرفة ما سيحدث سياسيا"، وأضاف لرويترز أنه سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان القائدان (الرئيس ورئيس الوزراء) سوف يغادران بالفعل.

ومن المقرر أن يعقد الزعماء السياسيون اجتماعات أخرى لمناقشة الانتقال السلس للسلطة يوم الأحد.

وعلق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، على هذه التطورات، وقال إن أي حكومة جديدة تحتاج إلى التركيز الفوري على الاستقرار الاقتصادي طويل الأمد.

وأصيب العشرات في احتجاجات السبت. وقال متحدث باسم مستشفى كولومبو الرئيسي لوكالة فرانس برس يوم السبت، إن ثلاثة أشخاص عولجوا من إصابات بأعيرة نارية.

وتعد التطورات غير العادية التي شهدتها البلاد يوم السبت، ذروة شهور من الاحتجاجات السلمية في الغالب في سريلانكا.

وشهدت تجمع حشود ضخمة أمام المقر الرسمي للرئيس راجاباكسا، مرددين شعارات ولوحوا بالعلم الوطني قبل اختراق الحواجز ودخول المبنى.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، محتج يستلقي على أريكة فاخرة في القصر الرئاسي

وأظهرت لقطات على الإنترنت أشخاصًا يتجولون في المنزل ويسبحون في مسبح الرئيس، بينما أفرغ آخرون أدراج خزانة من محتوياتها، واستولوا على مقتنيات خاصة بالرئيس واستخدموا حمامه الفاخر.

وأثار التناقض بين رفاهية القصر والمعاناة التي كان يعيشها سكان البلاد البالغ عددهم 22 مليون نسمة، اهتمام المحتجين.

وقالت المواطنة تشانوكا جاياسوريا، لرويترز "عندما تتعرض البلاد كلها لمثل هذه المشقة يأتي الناس إلى هنا للتخلص من هذا الضغط. عندما ترى حجم الرفاهية في هذا المنزل فمن الواضح أنه ليس لديهم وقت للعمل من أجل البلاد."

التعليق على الصورة، مواطنون يستخدمون المسبح الفاخر للرئيس راجاباكسا بعد اقتحام القصر

وقال مصدران بوزارة الدفاع إن الرئيس راجاباكسا ترك محل إقامته الرسمي يوم الجمعة، كإجراء احترازي قبل الاحتجاجات المزمعة.

وعلى الرغم من اقتحام المقر الرسمي للرئيس، إلا أنه ينام عادة في منزل منفصل قريب.

ولم تتمكن بي بي سي من تأكيد مكان وجود الرئيس.

كما أضرم المتظاهرون النار في منزل رئيس الوزراء ويكرمسنغ، الخاص في أحد الأحياء الراقية في كولومبو.

وكان قد قال يوم السبت إنه مستعد للاستقالة لضمان سلامة المدنيين وإفساح المجال لحكومة من جميع الأحزاب، لكن بعد فترة وجيزة من إعلانه، بدأت مقاطع الفيديو تنتشر لمنزله مشتعلا بالنيران.