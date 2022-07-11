حرائق الغابات في كاليفورنيا تهدد أقدم وأطول أشجار الخشب الأحمر على كوكب الأرض

مالو كورسينو

بي بي سي نيوز

قبل 22 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، تضاعف حجم الحرائق في منطقة واشبورن خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتشير التقديرات حاليا إلى أنها أتت على 1591 فدانا

يهدد اندلاع حرائق غابات هائل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أكبر غابة من أشجار السيكويا العملاقة في حديقة يوسمايت الوطنية.

وتضاعف حجم الحرائق في منطقة واشبورن خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتشير تقديرات حاليا إلى أنها أتت على 1591 فدانا.

ويكافح رجال الإطفاء في مناطق وعرة بغية حماية بعض أكبر وأقدم الأشجار المنتجة للخشب الأحمر في العالم.

وأجلت السلطات مناطق سكنية ومعسكرات قريبة من الحرائق، كما أدى انبعاث الدخان الكثيف إلى إفساد جودة الهواء في المنطقة وحجب المناظر الخلابة للحديقة.

ويهدد الحريق، الذي اندلع في 7 يوليو/تموز، نحو 500 من أشجار السيكويا العملاقة في غابة ماريبوسا، بما في ذلك أشجار "غريزلي" العملاقة الشهيرة، التي يعتقد أنها تبلغ من العمر نحو 3000 عام.

ولم تدمر الحرائق أي من تلك الأشجار حتى الآن.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تعد أشجار السيكويا العملاقة من أكبر الأشجار على كوكب الأرض

وقالت إدارة مكافحة الحرائق في يوسمايت إنها "تحمي بشكل استباقي" الغابة عن طريق تفعيل نظام رش يعزز الرطوبة حول الأشجار، فضلا عن نقل وقود محتمل وجوده في الموقع.

وتسببت حرائق واشبورن بالفعل إلى اضطرار نحو 1600 شخص إلى إخلاء المنطقة، بما في ذلك منطقة واونا السكنية الموجود داخل الحديقة الوطنية ومئات المعسكرات الواقعة على مقربة من واونا.

ولا تزال التحقيقات سارية لمعرفة أسباب اندلاع الحرائق، ويقول مسؤولو الإطفاء إن الأحوال الجوية الدافئة والجافة تجعل من الصعب السيطرة على الحرائق.

وتعد أشجار السيكويا العملاقة من أكبر الأشجار على كوكب الأرض، ويصل ارتفاع أكبرها إلى 83 مترا بقطر يزيد على 11 مترا في القاعدة.

كما يجعل طول عمرها الاستثنائي، الذي يصل إلى نحو 3000 عام، واحدة من بين أقدم الكائنات الحية على الأرض.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يصل ارتفاع أكبر الأشجار إلى 83 مترا بقطر يزيد على 11 مترا في القاعدة

وتحظى غابات ماريبوسا بمكانة بارزة في التاريخ الأمريكي كأول منطقة طبيعية ذات مناظر خلابة تحميها الحكومة الفيدرالية من أجل "الاستخدام العام، ومنطقة منتجع وترفيه"، وكان الرئيس الأمريكي السابق أبراهام لينكون قد وقّع على القانون عام 1864.

وتعرضت الآلاف من أشجار السيكويا العملاقة العام الماضي إلى التدمير بسبب حرائق الغابات في كاليفورنيا.

ويقول مسؤولون إن ما يزيد على 35 ألف حريق غابات اندلع في شتى أرجاء الولايات المتحدة حتى الآن خلال العام الجاري، وهو رقم أعلى بكثير من المتوسط.