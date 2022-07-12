روسيا وأوكرانيا: واشنطن تحذر من أن إيران تعتزم تزويد موسكو بطائرات مسيرة ذات قدرات قتالية

قبل 24 دقيقة

صدر الصورة، Iranian Army/Getty Images

قال مسؤول أمريكي إن إيران تخطط لتزويد روسيا بمئات الطائرات بدون طيار لمساعدتها في حربها في أوكرانيا، بعضها يتميز بقدرات قتالية.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، إن المعلومات التي تلقتها الولايات المتحدة تشير إلى أن إيران تستعد لتدريب القوات الروسية على استخدام الطائرات بدون طيار.

وأضاف سوليفان أنه ليس من الواضح إن كانت إيران قد سلمت روسيا الطائرات أم لا.

وكانت الطائرات بدون طيار جزءا أساسيا من الحرب المستمرة لكل من أوكرانيا وروسيا.

وناشدت أوكرانيا في الأسبوع الماضي الدول الغربية بالتبرع بآلاف الطائرات بدون طيار للمساعدة في جهودها الحربية.

وأضاف سوليفان أن المعلومات الاستخبارية التي تلقتها الولايات المتحدة تدعم الرأي القائل بأن هجوم روسيا على شرق أوكرانيا "يأتي على حساب الحفاظ على أسلحتها".

كما لاحظ أن المتمردين الحوثيين في اليمن استخدموا طائرات إيرانية بدون طيار في السابق لمهاجمة السعودية.

وجاءت تصريحات سوليفان قبل زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لإسرائيل والسعودية هذا الأسبوع. ولم ينضم أي من البلدين حتى الآن إلى العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

وتنظر إسرائيل إلى إيران، التي تدعو إلى القضاء عليها، باعتبارها أكبر تهديد إقليمي لها.

وزودت الولايات المتحدة وحلفاء آخرون أوكرانيا بأسلحة بمليارات الدولارات منذ بدء الغزو في فبراير/شباط.