حوادث الطيران: انقلاب طائرة في الصومال عند هبوطها وإنقاذ جميع ركابها
تحطمت طائرة وانقلبت عند هبوطها في مطار بالعاصمة الصومالية، ولكن لم يقتل أحد من بين أكثر من 30 شخصا كانوا على متنها.
وأظهرت لقطات مثيرة التقطت بالقرب من مطار مقديشو دخانا أسود كثيفا يتصاعد فوق موقع تحطم الطائرة.
وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد النيران، وتُظهر الصور التي التقطت من مكان الحادث الطائرة، وهي من طراز فوكر 50، وهي مقلوبة رأسا على عقب.
ويقول مسؤولون إن الطائرة تابعة لخطوط جوبا الجوية، وكانت في رحلة داخلية من مدينة بيدوا إلى العاصمة.
ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عن سلطات المطار قولها إن جميع الركاب وطاقم الطائرة قد أُنقذوا.
ولم يتضح بعد السبب الذي أدى إلى تحطم الطائرة.
استئناف العمل في المطار
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الرحلات الجوية من وإلى مطار عدن أدي الدولي في مقديشو استؤنفت بعد تعليقها لأكثر من ساعة.
وقال موقع إحدى المحطات الإذاعية "توقفت عمليات المطار لعدة ساعات بعد أن اصطدمت طائرة من بيدوا، عاصمة الولاية الجنوبية الغربية، بمطار عدن أدي في مقديشو أثناء هبوطها".
وقال وزير الإعلام، إلياس علي نور، للصحفيين إن الطائرة غادرت بيدوا متوجهة إلى مقديشو وعلى متنها 33 راكبا بينهم طفلان، بحسب محطة الإذاعة. وأضاف الوزير أن بعض الركاب أصيبوا في الحادث. وكان التلفزيون الوطني الصومالي الرسمي قد قال في وقت سابق إن طائرة تابعة للخطوط الجوية جوبا تقل 30 راكبا تحطمت "بعد وقت قصير من إقلاعها" في مقديشو، ونجا جميع من كانوا على متنها. لكن جميع المصادر الأخرى تقول إن الطائرة تحطمت أثناء هبوطها. ونشرت وكالة أنباء سونا الحكومية صورا من مكان الحادث تظهر حطام الطائرة وفرق الإطفاء وهي تعمل على إخماد الحريق.