حوادث الطيران: انقلاب طائرة في الصومال عند هبوطها وإنقاذ جميع ركابها

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، ALI HASSAN ALI

تحطمت طائرة وانقلبت عند هبوطها في مطار بالعاصمة الصومالية، ولكن لم يقتل أحد من بين أكثر من 30 شخصا كانوا على متنها.

وأظهرت لقطات مثيرة التقطت بالقرب من مطار مقديشو دخانا أسود كثيفا يتصاعد فوق موقع تحطم الطائرة.

وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد النيران، وتُظهر الصور التي التقطت من مكان الحادث الطائرة، وهي من طراز فوكر 50، وهي مقلوبة رأسا على عقب.

ويقول مسؤولون إن الطائرة تابعة لخطوط جوبا الجوية، وكانت في رحلة داخلية من مدينة بيدوا إلى العاصمة.

ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عن سلطات المطار قولها إن جميع الركاب وطاقم الطائرة قد أُنقذوا.

ولم يتضح بعد السبب الذي أدى إلى تحطم الطائرة.

صدر الصورة، ALI HASSAN ALI

استئناف العمل في المطار

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الرحلات الجوية من وإلى مطار عدن أدي الدولي في مقديشو استؤنفت بعد تعليقها لأكثر من ساعة.

وقال موقع إحدى المحطات الإذاعية "توقفت عمليات المطار لعدة ساعات بعد أن اصطدمت طائرة من بيدوا، عاصمة الولاية الجنوبية الغربية، بمطار عدن أدي في مقديشو أثناء هبوطها".