إيفانا ترامب: طليقة الرئيس الأمريكي السابق توفيت جراء إصابات قوية في الجذع

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أوضحت سلطات مدينة نيويورك الأمريكية، أن إيفانا ترامب، طليقة الرئيس السابق دونالد ترامب، قد توفيت، جراء كدمات تسببت فيها ضربة قوية عرضية في جذعها.

وأضاف مكتب هيئة الطب الشرعي، أن وفاة إيفانا التي كانت تبلغ من العمر، 73 عاما، نتجت عن حادث عرضي.

وأشارت تقارير نشرتها وسائل إعلام أمريكية إلى أنها سقطت على الدرج، في مسكنها.

ولدت إيفانا في دولة تشيكوسلوفاكيا، السابقة، وتزوجت ترامب، عام 1977، واستمر الزواج 15 عاما، حتى طلقت منه عام 1992.

وقال ترامب "لقد كانت رائعة، وجميلة، إمرأة مدهشة، وحظيت بحياة جميلة، وملهمة".

وأنجبت إيفانا من ترامب، 3 مرات، دونالد جونيور، وإيفانكا، وإريك.

وبعد انفصالهما، دشن ترامب خطا من منتجات التجميل، والمجوهرات، والملابس، باسمها.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، دونالد وإيفانا ترامب عام 1985

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وأصدرت إيفانا كتابا بعنوان "تربية ترامب" عام 2017، قالت فيه إنها كانت المسؤولة عن كل القرارات الخاصة بأولادها، حتى دخولهم الجامعة.

وأكدت في الكتاب أن علاقتها بترامب أصبحت أفضل بعد الطلاق، وأنها كانت تتحدث معه مرة على الأقل كل أسبوع.

وأشادت عائلة ترامب، بإيفانا، في بيان، جاء فيه "لقد كانت قوية في مجال الأعمال، ورياضية عالمية، وأما مسؤولة وصديقة، وتتمتع بجمال مشع".

وأضاف البيان "إيفانا ترامب، نجت وفرت من الشيوعية، وتمتعت بالولاء الكامل لهذا البلد"، و"علمت أطفالها قوتها، وصلابتها، واهتمامها، وعزمها".

من جانبها قالت إيفانكا ترامب، التي عرفت بأنها شديدة التعلق بأمها، على حسابها على إنستغرام "لقد انفطر قلبي".

وأضافت "لقد كانت أمي رائعة، ساحرة، ومرحة، وكانت مثالا للقوة، والعزم، في كل تصرف تقوم به، لقد عاشت حياتها بالكامل، دون أن تفوت فرصة للضحك، والرقص".

وكان دونالد ترامب، الزوج الثاني، في حياة إيفانا، التي كانت متزوجة من صديق نمساوي، كان يعمل مدربا للتزلج على الجليد، وقيل إن الغرض من الزواج كان تقنين وضعها وحصولها على الجنسية النمساوية.