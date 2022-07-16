إنقاذ فيل في تايلاند والقمر المكتمل في إسطنبول شاهد أبرز صور الأسبوع

قبل 44 دقيقة

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نستعرض لكم مجموعة مختارة من الصور الرائعة التي تم التقاطها من مناطاق متفرقة من العالم وحتى من خارجه خلال الأسبوع الماضي ونبدأ جولتنا بصورة رعي قطيع من الأغنام مع اندلاع حريق هائل في مكان قريب في منطقة غوادابيرو بإسبانيا، حيث اجتاحت موجة طقس حار أجزاء من أوروبا.

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من أسبانيا إلى تايلاند حيث تمكن رجال الإنقاذ من إخراج أنثى فيل وصغيرها سقطا في حفرة في حديقة "خاو ياي" الوطنية. كان لا بد من رفع الأم إلى بر الأمان بعد محاولتها الوصول إلى طفلها.

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وهنا في تركيا، ارتفع القمر المكتمل فوق مسجد آيا صوفيا الكبير والمسجد الأزرق في اسطنبول، أكبر مدن البلاد ليقدم لنا لقطة رائعة ونادرة.

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وفي كينيا، كانت مجموعة من النساء من عرقية "التوركانا" يحملن الحطب ويمشين أمام جثة بقرة في لويانغالاني، مارسابيت، شمال البلاد. أدت أربعة مواسم متتالية من قلة الأمطار إلى جعل الملايين من الأشخاص المنكوبين بالجفاف يواجهون خطر المجاعة.

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في هولندا تجمعت الجماهير خارج الملعب قبل مباراة فريقهن لكرة القدم للسيدات في بطولة أمم أوروبا ضد البرتغال في لي، إنجلترا.

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متظاهرون يحتفلون لدى دخولهم مكتب رئيس الوزراء السريلانكي، رانيل ويكرمسينغه، خلال احتجاج للمطالبة باستقالته بعد فرار الرئيس غوتابايا راجاباكسا من البلاد.

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ومن خارج الكوكب، تم التقاط صور مذهلة للكون بما في ذلك هذه اللقطة ل سحابة كارينا - وهي سحابة كونية عظيمة الاتساع - بواسطة التلسكوب الفضائي الجديد جيمس ويب التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا.

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