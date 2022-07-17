حوادث الطيران: تحطم طائرة شحن في اليونان كانت في طريقها إلى الأردن

قبل 21 دقيقة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، كانت الطائرة مشتعلة قبل أن تتحطم في مدينة كافالا باليونان

تحطمت طائرة شحن بالقرب من مدينة كافالا شمالي اليونان بحسب ما ذكر مسؤولون محليون.

وكانت الطائرة، وهي من طراز أنطونوف-12 وتديرها شركة تتخذ من أوكرانيا مقرا لها، في رحلة من صربيا إلى الأردن عندما تحطمت السبت.

ولم يعرف على الفور عدد الأشخاص على متنها وإن كان هناك أي ناجين.

وأوردت محطة إي آر تي التلفزيونية اليونانية أن الطائرة كانت تحمل 12 طنا من مواد يُحتمل أن تكون خطيرة.

وبحسب التقارير طلب قائد الطائرة هبوطا اضطراريا في مطار كافالا بسبب عطل في المحرك، ولكنه عجز عن الوصول بالطائرة إلى مدرج الهبوط.

وقالت بعض التقارير إن الطائرة يحتمل أنها كانت تحمل ثمانية أشخاص.

وظهرت صور لما يُزعم أنها الطائرة والنيران مشتعلة فيها بالفعل بينما هي في وضع الهبوط، وأعقب ذلك انفجار ضخم بعدما ارتطمت بالأرض.

وقال أحد السكان المحليين: "عند الساعة 22:45 - بالتوقيت المحلي - تفاجأت بصوت محرك الطائرة، وخرجت من منزلي لأرى الطائرة مشتعلة".

وبحسب عدة تقارير محلية فإن شهود عيان أيضا سمعوا انفجارات.

وقال مسؤولون محليون إنه دُفع بسبع عربات إطفاء، ولكنها لم تستطع الاقتراب من مكان الانفجار بسبب استمرار الانفجارات.

وقال مسؤول إطفاء تحدث لرويترز: "نتعامل مع الشحنة التي كانت على متن الطائرة على أنها مادة خطرة".

وذكرت وكالة رويترز إن وحدة التعامل الخاص مع الكوارث باليونان تحقق في الحادث.