حادث تكساس: السلطات الأمريكية وقعت في "إخفاقات منهجية" في مواجهة الهجوم

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، نصب تذكاري خارج مدرسة روب الابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس

كشف تقرير حول حادث إطلاق النار على مدرسة في ولاية تكساس الأمريكية، والذي أسفر عن مقتل 21 شخصًا في مايو/ أيار، عن "إخفاقات منهجية وضعف فاضح في اتخاذ القرار" من قبل المشاركين في الاستجابة للحادث.

وسلطت لجنة المشرعين بالولاية الضوء على عاملي الافتقار إلى القيادة والاستعجال، واصفةً نهج السلطات في مكان الحادث بأنه "ضعيف ومتكاسل".

وهُرع ما يقرب من 400 ضابط إلى الموقع، لكن الشرطة انتظرت أكثر من ساعة لمواجهة المهاجم.

ونُشر التقرير يوم الأحد. وتم تسليمه يدويا إلى عائلات الضحايا قبل نشره علنا.

واستهدف مطلق النار البالغ من العمر 18 عاما مدرسة روب الابتدائية، في مدينة أوفالدي بولاية تكساس في 24 مايو/ أيار الماضي، ما أسفر عن مقتل 19 طفلاً ومعلمين اثنين.

وتعتقد لجنة مجلس النواب في ولاية تكساس أن التقرير، المؤلف من 80 صفحة تقريبا، هو التقرير الأكثر اكتمالاً حتى الآن عما حدث أثناء الهجوم وبعده.

ولم تجد اللجنة "شريرا" واحدا بخلاف المهاجم، أثناء تحقيقها.

وبدلاً من ذلك، خلصت اللجنة إلى أن هناك إخفاقات متعددة في المسؤولية من عدد من السلطات، بما في ذلك العديد من وكالات إنفاذ القانون والمدرسة نفسها.

"افتقار للقيادة"

انتقد التقرير بشدة تصرفات الأجهزة المختلفة في مكان الحادث، متهماً إياها بعدم إعطاء الأولوية "لإنقاذ حياة الضحايا الأبرياء على سلامتهم الشخصية".

وعلى الرغم من إسراع ما يقرب من 400 ضابط إلى المدرسة، انتظرت الشرطة أكثر من ساعة قبل مواجهة المهاجم وقتله، وهي "فترة زمنية طويلة بشكل غير مقبول" وفقا للتقرير.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، قال شهود عيان خلال الحادث إن الحاضرين طالبوا الشرطة بالتدخل

ويضيف التقرير: "لا نعرف في الوقت الحالي ما إذا كان بإمكان المستجيبين إنقاذ حياة المزيد من الأشخاص إذا ما كانوا قد تدخلوا في وقت أقصر وتجنبوا التأخير".

كما يسلط التقرير الضوء على "الافتقار للقيادة" - النقص الواضح في وجود أي شخص مسؤول - الأمر الذي يقول التقرير إنه "ربما أسهم في إزهاق الأرواح".

وكتب رئيس شرطة مدارس أوفالدي، بيت أريدوندو، خطة الاستجابة النشطة لإطلاق النار في المنطقة والتي نصبته قائدا للحادث، لكنه شهد بأنه لم يعتبر نفسه مسؤولاً في ذلك اليوم.

كان الرأي العام للشهود الذين تمت مقابلتهم من أجل إعداد التقرير إما أن السيد أريدوندو كان المسؤول، أو أنهم لا يستطيعون معرفة من المسؤول عن مشهد وصفه الكثيرون بأنه "فوضى".

وقد طُلب من أريدوندو أخذ إجازة إدارية الشهر الماضي، لكنه استقال حينها.

ومع ذلك، يشير التقرير إلى وجود مستجيبين من العديد من الوكالات في مكان الحادث - العديد منهم أفضل تدريبا وأفضل تجهيزا من شرطة المنطقة التعليمية - والذين كان بإمكانهم المساعدة في السيطرة على الوضع.

المهاجم دخل المدرسة "دون عوائق"

يتمحور الانتقاد الموجه لإدارة المدرسة حول افتقارها للانضباط في اتباع الإجراءات الأمنية، المصممة لمنع مثل هذه الهجمات.

وقال التقرير إن المدرسة لديها ثقافة ترك الأبواب مفتوحة تماما أو غير مغلقة، وذلك في بعض الأحيان للسماح بوصول أسهل للمعلمين البدلاء الذين ليس لديهم مفاتيح.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، كان هجوم أوفالدي أسوأ حادث إطلاق نار في مدرسة أمريكية منذ عقد

ووجد التقرير أن مغلاق الغرفة 111 - حيث وقع الكثير من أعمال العنف - لم يكن يعمل بشكل جيد دائما، وعلى الرغم من أن هذه المشكلة كانت معروفة على نطاق واسع لم يتم الإبلاغ عنها بشكل صحيح.

وبسبب هذه الإخفاقات، تمكن المهاجم من دخول مبنى المدرسة والفصول الدراسية دون عوائق، وربما قتل معظم ضحاياه قبل أن تطأ أقدام أي من المستجيبين المبنى.

يقول التقرير: "من بين حوالي 142 طلقة أطلقها المهاجم داخل المبنى، من شبه المؤكد أنه أطلق بسرعة أكثر من 100 طلقة من تلك الطلقات قبل أن يدخل أي ضابط".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نشرت صحيفة محلية لقطات فيديو مسربة من إحدى كاميرات المراقبة في أوفالدي، تظهر وصول المسلح وانتظار الشرطة نحو 77 دقيقة قبل مواجهته.