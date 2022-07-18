روسيا وأوكرانيا: الرئيس الأوكراني يقيل رئيس إدارة أمن الدولة والمدعية العامة

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، رئيس إدارة أمن الدولة السابق في أوكرانيا إيفان باكانوف (إلى اليسار) والمدعية العامة السابقة إيرينا فينيديكتوفا

أقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، رئيس إدارة أمن الدولة والمدعية العامة، مشيرا إلى العديد من حالات الخيانة في الهيئتين القويتين.

وقال زيلينسكي إن أكثر من 60 موظفا سابقا يعملون الآن ضد أوكرانيا في المناطق التي تسيطر عليها روسيا.

وأضاف أنه تم فتح ما مجموعه 651 قضية تعاون وخيانة ضد مسؤولي إنفاذ القانون.

ولم يعلّق المسؤولان المفصولان، إيفان باكانوف وإيرينا فينيديكتوفا.

وفي خطابه عبر الفيديو في وقت متأخر من يوم الأحد، قال زيلينسكي "مثل هذه المجموعة من الجرائم ضد أسس الأمن القومي للدولة ... تطرح أسئلة خطيرة للغاية على الرؤساء المعنيين".

وأضاف أن "كل سؤال من هذه الأسئلة سيحصل على إجابة مناسبة".

وتأتي إقالة رئيس إدارة أمن الدولة، إيفان باكانوف، وهو صديق طفولة زيلينسكي، في أعقاب اعتقال الرئيس الإقليمي السابق لجهاز الأمن الاستراتيجي في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في عام 2014. أوليه كولينيش، بتهمة الخيانة.

وفي تطورات أخرى يوم الأحد، قالت أوكرانيا إن عددا كبيرا من السفن الحربية الروسية في البحر الأسود نُقلت من شبه جزيرة القرم شرقا إلى ميناء نوفوروسيسك. يأتي ذلك في الوقت الذي تلقت فيه كييف شحنات أخرى لأنظمة الصواريخ طويلة المدى من حلفائها الغربيين.

كما شيع العشرات من الأقارب المفجوعين والسكان المحليين جنازة الطفلة ليزا البالغة من العمر أربع سنوات، والتي كانت واحدة من 24 شخصا قتلوا عندما أصابت الصواريخ الروسية مدينة فينيتسا بوسط أوكرانيا في 14 يوليو/تموز