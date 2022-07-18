توقيف امرأة أمريكية في الهند بتهمة تدبير عملية اختطافها

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أوقفت شرطة العاصمة الهندية دلهي امرأة أمريكية، بسبب مزاعم عن تزوير عملية اختطافها.

وقالت الشرطة إن المرأة التي تبلغ من العمر 27 عاماً، زعمت أنها مخطوفة بهدف "ابتزاز أهلها" لارسال النقود، بعد أن نفذ مالها.

وأفادت وسائل إعلام محلية عن وصول المرأة إلى الهند في 3 مايو/ أيار، وأنها هاتفت أهلها في السابع من يوليو/ تموز وأخبرتهم عن تعرضها للاعتداء من قبل رجل، وفق ما ذكرت قناة "أن دي تي في".

وباشرت الشرطة في التحري عن موقع الشابّة، بعد أن تلقت شكوى من السفارة الأمريكية أرسلتها عائلتها.

وقالت صحيفة "إنديان إكسبرس" إن الشرطة تعقبت مصدر بروتوكول الانترنت، التي أرسلت منه الموقوفة رسالة إلكترونية إلى قسم خدمات المواطنين الأمريكيين، وأجرت مكالمة فيديو مع والدتها.

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على رجل نيجيري يبلغ من العمر 31 عاماً، وقال خلال التحقيق إنها كانت تقيم في شقة في "نويدا" في ضواحي العاصمة.

وقال نائب مفوض الشرطة في نيودلهي، أمروثا غوغولوث لإنديان إكسبرس: "بعد إنقاذها، تبيّن أنها دبّرت الحادث لابتزاز والديها".

وأفادت الشرطة أن المرأة، وهي من واشنطن، التقت بالرجل عبر فيسبوك، وكانت تقيم معه منذ وصولها إلى الهند.

واكتشف عناصر الشرطة أيضا أن تأشيرة المرأة وجواز سفر الرجل منتهيا الصلاحية.