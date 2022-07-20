يانصيب: بريطاني يفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 195 مليون جنيه إسترليني

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أعلنت مؤسسة كاميلوت، الجهة المنظمة لمسابقة اليانصيب الوطني في بريطانيا، فوز حامل بطاقة بريطاني بالجائزة الكبرى لسحب اليانصيب "يورو مليونز"، وقيمتها 195 مليون جنيه إسترليني.

وكانت الأرقام الفائزة يوم الثلاثاء هي 6 و 23 و 27 و 40 و 41 ، مع اختيار 2 و 12 لأرقام الحظ "لاكي ستار".

وقالت كاميلوت إن هذا الفوز يعد أبرز فوز تسجله مسابقة اليانصيب الوطني على الإطلاق، ويحطم رقم الفوز السابق والذي بلغت قيمته 184 مليون جنيه إسترليني في مايو/أيار العام الجاري.

ويجري سحب "يورو مليونز" مرتين أسبوعيا، يومي الثلاثاء والجمعة، ويجرى السحب في 13 دولة أوروبية.

وقال آندي كارتر، كبير مستشاري شؤون الفائزين بمؤسسة كاميلوت، إنها "ليلة رائعة لحامل البطاقة البريطاني".

وأضاف: "نحث المتسابقين على مراجعة بطاقاتهم والاتصال بنا إذا اعتقد أحدهم أنه الفائز سعيد الحظ الليلة".

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وتبلغ قيمة المبلغ الكامل الذي فاز به الشخص في سحب يوم الثلاثاء 195 مليونا و707 آلاف جنيه إسترليني.

يأتي ذلك بعد شهرين من فوز جو وجيس ثوايت، من غلوسيستر، بـ 184 مليون جنيه إسترليني في سحب "يورو مليونز" على البطاقة الفائزة.

وعموما سبق وفازت 15 بطاقة بريطانية بالجائزة الكبرى، التي تزيد عن 100 مليون جنيه إسترليني، في تاريخ اليانصيب الوطني.

وتماشياً مع مسابقات مماثلة تقدم جوائز أضخم في الولايات المتحدة، مثل باور بول، وميغا ميليونز، فإن جوائز يورو ميليونز ليست خالصة الضرائب، وهذا ما ينطبق أيضاً على الجوائز المشابهة في أوروبا.

وقدمت باور بول، عام 2016، أكبر جائزة يانصيب في التاريخ حتى الآن بقيمة تعدت 1.586 مليار دولار، لتحطم رقمها السابقة الذي وصل إلى مليار دولار. وتشارك 3 أشخاص قيمة الجائزة، لامتلاكهم البطاقة الرابحة.

أما أكبر فائز منفرد فكان عام 2018، وربح 1.537 مليار دولار، لكنه لم يحصل إلا على على 878 مليون دولار فقط بعد الضرائب.

أبرز الفائزين في يانصيب المملكة المتحدة: (بالجنيه الإسترليني)

في يوليو/تموز 2022: حامل بطاقة مجهول يفوز بـ 195 مليونا و707 آلاف.

في مايو/أيار 2022: جو وجيس ثويت من غلوسيستر، يفوزا بـ 184 مليونا و262 ألفا و 899 جنيها.

في أكتوبر/تشرين الأول 2019: حامل بطاقة مجهول يفوز بـ 170 مليونا و221 ألفا.

في يوليو/تموز 2011: كولين وكريس واير من نورث آيرشاير، يفوزا بـ 181 مليونا و653 ألفا.

في أغسطس/آي 2012: أدريان وجيليان بايفورد من كامبريدجشاير، يفوزا بـ 148 مليونا و656 ألفا.