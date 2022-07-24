درجات الحرارة: ولاية كاليفورنيا تعلن حالة الطوارئ لمواجهة حريق الغابات الأكبر في الولايات المتحدة

مالو كورسينو وتيفاني فيرتهايمر

بي بي سي نيوز

قبل 10 دقيقة

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أعلنت سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية حالة الطوارئ في جزء من الولاية، حيث ينتشر بسرعة حريق الغابات الأكبر في الولايات المتحدة، ويقترب من حديقة يوسمايت الوطنية.

وانتشر حريق أواك سريعا واتسعت رقعته منذ أن بدأ يوم الجمعة، وواجه رجال الإطفاء صعوبة في السيطرة عليه.

وقالت إدارة الإطفاء بكاليفورنيا: "إن سلوك الحرائق المتفجرة يمثل تحديا لرجال الإطفاء".

وقررت السلطات إجلاء أكثر من 6000 شخص ودمرت الحرائق 10 منازل.

وستسمح حالة الطوارئ، التي أُعلنت في مقاطعة ماريبوسا، للولاية بالحصول على بعض المساعدة الفيدرالية لمواجهة الحريق الضخم.

وتم نشر حوالي 400 من رجال الإطفاء وأربع طائرات هليكوبتر لمكافحة النيران. وقالت ناتاشا فوتس، المتحدثة باسم إدارة إطفاء كاليفورنيا، إن المسؤولين لا يتوقعوا احتواء الحريق حتى الأسبوع المقبل.

ووصف السكان المحليون إخلاء منازلهم بينما كانت تقترب ألسنة اللهب منهم، وأنقذ رجال الإطفاء رجلا مسنا بلا حذاء كان يحاول الفرار من الحريق بعد أن اصطدم بسيارته في حفرة، يوم الجمعة.

ويشير حجم عمليات الإخلاء إلى صعوبة توفير مأوى لجميع الفارين من الحرائق.

وقالت أليسا ويلدت، مالكة فندق محلي لصحيفة لوس أنجليس تايمز: "المكان أصبح ممتلئ بالأشخاص الذين تم إجلاؤهم".

وأضافت ويلدت: "اليوم لدينا مجموعة من فرق الإطفاء تبحث عن غرف". "ليس لدينا أية غرف. أعتقد أن معظم المدينة ممتلئة".

ويمثل حجم الحريق بداية مشؤومة لموسم حرائق الغابات في كاليفورنيا، وحذر المسؤولون من أن مزيجا من الجفاف وتغير المناخ والنباتات المنتشرة تشكل تحديات كبيرة وتزيد من فرص انتشار الحريق بسرعة.

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وتعاني مناطق كثيرة من الولايات المتحدة من موجة حر وتحذيرات سارية من ارتفاع درجات الحرارة في أكثر من 12 ولاية. وقد بلغت درجات الحرارة في مقاطعة ماريبوسا 35.5 درجة مئوية يوم السبت، ومن المتوقع أن تظل عند هذا المستوى خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتعد حديقة يوسمايت الوطنية، التي تقع إلى الشمال الشرقي من مكان حريق أواك، موطنا لبعض أكبر وأقدم أشجار السيكويا في العالم. وكانت غابات السيكويا، بأشجارها الحمراء، قد تعرضت للتهديد بنيران أخرى في وقت سابق من هذا الشهر، لكن رجال الإطفاء تمكنوا من إنقاذها.

وقالت خدمة الغابات الأمريكية يوم الجمعة، إنها تتخذ إجراءات طارئة لحماية الأشجار، بما في ذلك إزالة النباتات القصيرة التي يمكن أن تغذي الحرائق، بالإضافة لإجراءات أخرى.

ويزيد تغير المناخ من مخاطر الطقس الحار والجاف الذي يحتمل أن يؤجج حرائق الغابات.

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وارتفعت درجة حرارة العالم بالفعل بنحو 1.1 درجة مئوية، منذ بدء العصر الصناعي وسوف تستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تقم الحكومات في جميع أنحاء العالم بإجراء تخفيضات حادة في الانبعاثات الكربونية.