حرائق الغابات في أوروبا من إسبانيا إلى اليونان بالصور
- إلسا مايشمان
- بي بي سي نيوز
لا تزال بلدان عدة في مواجهة مع حرائق الغابات المستمرة منذ الأسبوع الماضي، الذي حمل موجة حرّ اجتاحت أوروبا.
واحترقت آلاف الدونمات، وأجبر الناس في أنحاء متفرقة من القارة، على ترك منازلهم مع اقتراب النيران.
إليكم بعض من صور المأساة التي تشهدها دول أوروبية.
إسبانيا
بدأت الحرائق بالاشتعال بداية في تينيريفي، في جزر الكناري يوم الخميس.
وطالت النيران بلدات عدة، وتسبب تغير اتجاه الرياح بتعقيدات خلال محاولات الإخماد.
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وأجلي بعض سكان تينيريفي حاملين مصطحبين معهم حيواناتهم.
وقالت إحدى السيدات: ""إنه أمر صادم بشدّة أن تكون في المنزل ولا تتوقع حدوث شيء كهذا". وأضافت "أن تضطر إلى الخروج بسرعة، وإلى حزم حقيبتك في دقيقتين، مع الأطفال والحيوانات، هذا صعب للغاية".
سلوفينيا
اشتعلت الحرائق في الغابات بشدة يومي الخميس والجمعة في غرب البلاد بالقرب من الحدود مع إيطاليا. وأخليت قرى عدة في منطقة كراس، حيث كافح آلاف رجال الإطفاء النيران، وعمد العاملون في الغابات إلى إزالة الأشجار بهدف الحدّ من انتشار النيران.
اليونان
شهدت منطقة سياحية شهيرة في جزيرة ليسبوس، عمليات إجلاء للسياح وللسكان المحليين مع انتشار حريق في الغابات الجبلية، أدّى إلى تدمير منازل في المنتجع الساحلي.
ولم يتمكن بعض المسنين سوى من حزم عدد قليل من الأكياس البلاستيكية مع بعض ما يملكونه، قبل مغادرتهم في حافلة.
فرنسا
نجحت العمليات حالياً في احتواء حريقين هائلين في المنطقة الجنوبية الغربية من جيروند، بعد جهود على مدار الساعة من خدمات الطوارئ. وقد التهمت النيران في طريقها آلاف الأفدنة.