إطلاق نار في كندا: مقتل ثلاثة أشخاص في هجمات تستهدف المشردين

قبل 50 دقيقة

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أفادت الشرطة في مقاطعة بريتيش كولومبيا في كندا، بأن مسلحا قتل شخصان وأصاب اثنين آخرين.

وأطلقت نداءات استغاثة بعد الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي، للتحذير من "إطلاق النار في أماكن متعددة" وسط مدينة لانغلي، التي تبعد نحو 40 كلم شرقاً من فانكوفر.

وأكّدت الشرطة مقتل مشتبه به وحيد في مكان الحادث. ويعتقد أنه كان يستهدف أشخاصاً مشردين في المنطقة.

ولن تفصح الشرطة عن اسم المشتبه به أو أسماء الضحايا، قبل إبلاغ أفراد عائلاتهم القريبة.

وقال المتحدث باسم فريق التحقيق، الرقيب دايفيد لي، إن سلسلة من الحوادث بدأت في منتصف الليل واستمرّت حتى الصباح الباكر.

وأضاف أن المهاجم كان معروفاً لدى الشرطة، ولكن كان من "المبكر جداً" تحديد الدافع خلال التحقيق.

وفي ما يخصّ الجرحى، نقلت امرأة في حالة حرجة إلى مستشفى "لانغلي ميموريال"، إلى جانب رجل تعرّض لجروح خطيرة في قدمه.

وأطلقت الشرطة تحذيرات لسكّان لانغلي بشأن تقارير عدّة عن إطلاق نار في وسط المدينة والبلدة المجاورة. وكانت هذه المرة الثانية فقط التي تصدر فيها الشرطة تحذيرات مماثلة.

واستقدم محققون من قسم الجرائم إلى مكان الحادث، ونصبت الشرطة خيمة خاصة بفريق الطب الشرعي.

وشوهدت سيارة دفع رباعي سوداء قرب موقع الحادث، مصابة بطلقات نارية. وقالت الشرطة إن المسلح يبدو وكأنه أطلق النار على مبان مغلقة وغير مأهولة.

وقالت عمدة المدينة فال فان دن بروك في مؤتمر صحفي: "مررنا بمأساة هذا الصباح داخل أحيائنا".

وزعمت أنّ مشكلة المشردين، كانت أسوأ في مقاطعة بريتيش كولومبيا مقارنة مع المقاطعات الاخرى. داعية المسؤولين على جميع المستويات، إلى "فعل المزيد" في سبيل معالجتها.

وقالت كيم سنو المحامية المدافعة عن حقوق الأشخاص الذين لا يملكون مأوى لقناة "غلوبال نيوز" إن الضحايا كانوا "أرواحاً تعاني".