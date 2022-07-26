البابا فرنسيس في كندا يطلب الصفح من السكان الأصليين للبلاد

Nadine Yousif

Toronto

قبل 30 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، البابا فرنسيس يلقي خطاباً أثناء لقائه بالأمم الأولى والميتيس ومجتمعات الإنويت الأصلية في ماسكواسيس في ألبرتا كندا.

في أول تصريحات علنية له في كندا، طلب البابا فرنسيس الصفح من الناجين من السكان الأصليين في المدارس الداخلية.

وعلى أساس مدرسة سكنية سابقة في ماسكواسيس بالقرب من إدمونتون، قال البابا "أنا آسف للغاية".

وقال إن اعتذاره خطوة أولى، وإن "تحقيقاً جاداً" في الانتهاكات يجب أن يحدث لتعزيز الشفاء.

وذهب البابا إلى كندا للاعتذار عن دور الكنيسة في المدارس التي كانت مخصصة لاستيعاب أطفال السكان الأصليين.

وكانت المدارس التي تمولها الحكومة جزءاً من سياسة تهدف إلى تدمير ثقافات السكان الأصليين ولغاتهم.

وقوبل الاعتذار البابوي بتصفيق من الناجين من الحضور الذين سافر بعضهم من مسافات بعيدة لسماع البابا يتحدث.

وأعرب البابا فرنسيس عن "حزنه وسخطه وشعوره بالعار" بسبب تصرفات العديد من أعضاء الكنيسة الكاثوليكية الذين أداروا وشغّلوا غالبية المدارس الداخلية في كندا.

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ووصف البابا البالغ من العمر 85 عاماً نظام المدارس بأنه "خطأ كارثي" وطلب الصفح "عن الشر الذي ارتكبه الكثير من المسيحيين" ضد الشعوب الأصلية.

وقال بروس آلان، أحد الناجين من إحدى المدارس الداخلية الذي كان حاضراً، إن سماع اعتذار البابا كان عاطفياً، لكن الكثيرين ما زالوا يبحثون عن فعل من قبله.

وقال ألان لبي بي سي "أعتقد أن الكثير من الناجين ربما لا يزالون غاضبين للغاية".

وقال البابا إنه سافر إلى كندا مع زوج صغير من الأخفاف التي أهداها له وفد من السكان الأصليين في الفاتيكان في وقت سابق من العام.

وهذان الخفّان اللذان طلب من البابا إعادتهما، هما بمثابة رمز للأطفال الذين التحقوا بالمدارس الداخلية ولم يعودوا إلى منازلهم أبداً.

وقال إن الخفّين "يتحدثان إلينا أيضاً عن طريق يجب اتباعه"، وهو العدالة والشفاء والمصالحة.

واستمع إلى ملاحظاته زعماء السكان الأصليين الذين تجمعوا في حديقة موسكوا إلى جانب الناجين من مدارس الأمم الأولى والميتيس والإنويت الداخلية.

وحضر الاجتماع أيضاً رئيس الوزراء جاستن ترودو والحاكمة العامة ماري سيمون، وهي أول شخص من السكان الأصليين يشغل هذا المنصب.

وقبل تصريحاته، التقى البابا على انفراد مع قادة الكنيسة المحلية وأدى صلاة صامتة في مقبرة إرمينسكين كري نايشن، حيث توجد مقابر لطلاب المدارس الداخلية.

وبعد اعتذاره، ارتدى البابا غطاء رأس تقليديا أهداه له زعيم من السكان الأصليين.

والموقع السابق لمدرسة إرمينسكين الداخلية، وهي واحدة من أكبر المدارس في كندا، هي المحطة الأولى للبابا في رحلته، وهي المحطة التي وصفها البابا بأنها "رحلة حج تكفير عن الذنوب".

ودعا كثيرون البابا إلى الاعتذار عن الدور الذي لعبته الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في تشغيل ما يصل إلى 70٪ من المدارس الداخلية في كندا.

وعملت المدارس بدءاً من سنوات 1870، مع إغلاق آخر واحدة في عام 1996. وفي تلك الفترة، اقتيد حوالي 150 ألف طفل من منازلهم ووضعوا في تلك المدارس.

وفي تقرير تاريخي صدر عام 2015 عن لجنة الحقيقة والمصالحة الكندية، تحدث الناجون علناً عن تعرضهم لسوء المعاملة والمرض وسوء التغذية في المدارس الداخلية.

ويعتقد أن أكثر من 3 آلاف طالب لقوا حتفهم في هذه المدارس. ووصف تقرير لجنة الحقيقة والمصالحة نظام المدارس الداخلية بأنه عنصر أساسي في "الإبادة الجماعية الثقافية" ضد الشعوب الأصلية في كندا.

وتأتي تصريحات البابا يوم الاثنين في أعقاب اعتذار تاريخي قدم في أبريل/ نيسان لوفد من السكان الأصليين في الفاتيكان، قائلاً إن المدارس الداخلية تسببت له في "ألم وعار".