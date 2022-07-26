واشنطن تحث الصين على الضغط على ميانمار بعد إعدام معارضين

ميليسا تشو

بي بي سي نيوز

قبل 34 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، من بين الذين أُعدموا النائب السابق "فيو زيا ثو"

حثت الولايات المتحدة الصين على زيادة الضغط على ميانمار، بعد إعدام المجلس العسكري هناك لأربعة من نشطاء الديمقراطية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الصين يمكن أن تؤثر على ميانمار أكثر من أي دولة أخرى، لكن الصين قالت إنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

في غضون ذلك، أصر المجلس العسكري في ميانمار على أن الرجال الأربعة "يستحقون الإعدام أكثر من مرة".

وقال متحدث إن الأربعة تمكنوا من الدفاع عن أنفسهم في المحكمة.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري "زاو مين تون" في إفادة صحفية دورية: "إذا قارنا الأحكام التي تلقوها مع قضايا عقوبة الإعدام الأخرى، فإنهم ارتكبوا جرائم كان ينبغي أن يصدر بحقهم أحكام بالإعدام عدة مرات بسببها".

وقال "زاو مين تون" إن الرجال الأربعة سُمح لهم بالتحدث مع أفراد عائلاتهم، عبر الاتصال بالفيديو قبل إعدامهم.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إنه لا يمكن أن يكون هناك "عمل كالمعتاد" مع المجلس العسكري.

وأضاف "ندعو الدول في جميع أنحاء العالم إلى بذل المزيد من الجهد. وسنفعل المزيد كذلك".

ودعا جميع الدول إلى حظر بيع المعدات العسكرية إلى ميانمار، و "الامتناع عن منح النظام أي درجة من المصداقية الدولية".

وكان من بين الذين أُعدموا الناشط "كياو مين يو" المعروف باسم "كو جيمي"، والنائب السابق "فيو زيا ثو".

واعتقل النشطاء بعد انقلاب قاده الجيش العام الماضي، واتهموا بارتكاب "أعمال إرهابية". وحُكم عليهم بالإعدام في محاكمة مغلقة، انتقدتها جماعات حقوقية باعتبارها غير عادلة.

وخسر كل من "فيو زيا ثو" وكو جيمي استئنافهما ضد الحكم الصادر ضدهما، في يونيو/ حزيران الماضي.

ولا يُعرف الكثير عن الناشطين الآخرين - هلا ميو أونغ، أونغ ثورا زاو. وحُكم عليهما بالإعدام لقتلهم امرأة كانت مخبرة مزعومة للمجلس العسكري.

وحذرت منظمة العفو الدولية من أن 100 شخص آخر في البلاد قد حُكم عليهم بالإعدام، بعد إدانتهم في إجراءات مماثلة.

صدر الصورة، LU NGE KHIT التعليق على الصورة، احتج الناس في يانغون بعد الإعلان عن عمليات الإعدام

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وتعرضت عمليات الإعدام لانتقادات شديدة من المجتمع الدولي.

وفي بيان مشترك، وصفها الاتحاد الأوروبي، وأستراليا، كندا، اليابان، نيوزيلندا، النرويغ، كوريا الجنوبية، بريطانيا، والولايات المتحدة بأنها "أعمال عنف تستحق الشجب، وتُجسد تجاهل النظام لحقوق الإنسان وسيادة القانون".

كما دعوا النظام العسكري إلى الوفاء بالتزاماته في السعي لتحقيق السلام من خلال الحوار، بموجب اتفاق تم التفاوض عليه مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

لكن سكوت مارسيل سفير الولايات المتحدة السابق لدى ميانمار قال لبي بي سي إن خطة الآسيان "ماتت عند ولادتها" العام الماضي، وينبغي على الدول المتعاطفة مع الحركة الديمقراطية في ميانمار أن تفعل المزيد.

وقال: "يستمر عرضه (الاتفاق) وتسليط الضوء عليه كوسيلة للمضي قدمًا، في حين أنه في الحقيقة ليس كذلك".

وأدانت رابطة الآسيان نفسها ومفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، وجماعات حقوق الإنسان عمليات الإعدام.