روسيا وأوكرانيا: جماهير فريق تركي لكرة القدم تهتف باسم بوتين وتثير غضب الأوكرانيين

مات ميرفي

بي بي سي نيوز

قبل 30 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، احتفال فيتالي بويالسكي، الذي بدا وكأنه يقلد شعار بشيكتاش منافس فنربخشة اللدود، بدا وكأنه هو من أثار الهتافات

ندد مسؤولون أوكرانيون بالهتافات المؤيدة للزعيم الروسي فلاديمير بوتين من قبل مشجعي كرة القدم الأتراك خلال إحدى المباريات بدوري أبطال أوروبا في اسطنبول.

وبدأ الآلاف من مشجعي فريق فنربخشة التركي لكرة القدم الهتاف باسم الرئيس الروسي بوتين بعد أن استقبل فريقهم هدفا من بطل الدوري الأوكراني دينامو كييف.

وقال السفير الأوكراني في تركيا، فاسيل بودنار، إن هذه الواقعة "أحزنته بشدة".

وفاز الفريق الأوكراني دينامو كييف بهدفين مقابل هدف وحيد، بعد تعادله بدون أهداف في مباراة الذهاب التي أقيمت في بولندا بسبب الغزو الروسي.

وكتب السفير الأوكراني لدى تركيا على حسابه على موقع فيسبوك: "لن نفهم أبدا كلمات الدعم للقاتل والمعتدي الروسي الذي يقتل الأوكرانيين عمدا ويدمر بلادنا".

وأضاف: "حتى كرة القدم، المحبوبة للغاية في تركيا، لها حدودها".

يبدو أن الهتافات انطلقت بعد أن احتفل لاعب خط وسط دينامو كييف، فيتالي بويالسكي، بالهدف الأول لفريقه عن طريق تقليد شعار النسر بيديه، وهو الشعار الذي يعتقد بعض المشجعين أنه إشارة إلى نادي بشيكتاش، الغريم التقليدي لفنربخشه.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، فاز الفريق الأوكراني دينامو كييف بهدفين مقابل هدف وحيد على منافسه التركي

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وقال ميرسيا لوسيسكو، المدير الفني لدينامو كييف، للصحفيين بعد المباراة إن الرياضة "لا يمكن أن تقبل سلوك الجماهير".

وأضاف: "لم أتوقع مثل هذه الهتافات. إنه لأمر مؤسف".

وأثار الحادث ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال بعض المستخدمين إنه يجب منع الفريق التركي من المشاركة في المسابقات الأوروبية.

واتصلت بي بي سي بمسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للتعليق على الأمر.

يأتي هذا الحادث قبل أسابيع فقط من استئناف الدوري الأوكراني الممتاز لكرة القدم في 23 أغسطس/آب، بعدما توقف الموسم الماضي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط.

لكن في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن مسؤولون من الحكومة الأوكرانية واتحاد كرة القدم وخدمات الطوارئ الحكومية أن المسابقة ستُستأنف في غضون أسابيع.

وقال أندري بافيلكو، رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، للصحفيين: "إقامة مسابقات كرة القدم خلال الحرب لا تتعلق فقط بالرياضة".

وأضاف: "يتعلق الأمر بإظهار شجاعة شعبنا، والروح التي لا تقهر، والرغبة في تحقيق نصر حتمي. هذه مبادرة فريدة في تاريخ العالم: كرة القدم ضد الحرب في ظروف الحرب، وكرة القدم من أجل السلام".

ولم يكشف الاتحاد الأوكراني لكرة القدم الشكل الدقيق للمسابقة، لكن من المتوقع أن تقام المباريات بدون جمهور في منطقة كييف ومدن أخرى في الغرب.

وأعلن فريقان فقط من الفرق المشاركة في مسابقة الموسم الماضي - ديسنا تشيرنيهيف، وإف سي ماريوبول - أنهما لن يشاركا في المسابقة بعد استئنافها.