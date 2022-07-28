روسيا وأوكرانيا: ضربات روسية في أنحاء الأراضي الأوكرانية مع سعي قوات كييف لاستعادة خيرسون

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شنت روسيا ضربات في جميع أنحاء أوكرانيا، فيما كثفت كييف عملياتها العسكرية لاستعادة منطقة خيرسون الجنوبية.

يأتي ذلك فيما تسعى أوكرانيا لعزل القوات الروسية جنوبي الأراضي الأوكرانية.

وخرج الجسر الرئيسي المؤدي إلى مدينة خيرسون من الخدمة بعد أن ضربته القوات الأوكرانية بصواريخ بعيدة المدى قدمتها الولايات المتحدة.

ونشرت صور يُزعم أنها تظهر القوات الروسية تحاول إقامة معبر عائم بالقرب من الجسر المتضرر.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت خلال اليوم الماضي 6 مستودعات للذخيرة تابعة للجيش الأوكراني، إضافة إلى منصة إطلاق تابعة لمنظومة الصواريخ "إس-300" المضادة للطائرات.

ووفق الإعلام الروسي، أدت ضربات شنتها القوات الجوية الروسية إلى مقتل ما يصل إلى 70 فردا في صفوف كتيبة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أرتيموفسك بدونباس، ومقتل أكثر من 130 جنديا لإحدى كتائب لواء المشاة في خيرسون.

ويقول مسؤولون عسكريون بريطانيون إن العاصمة الإقليمية الأوكرانية الوحيدة التي تمت السيطرة عليها منذ بدء الحرب في 24 فبراير/شباط "معزولة فعليا عن الأراضي المحتلة الأخرى".

ومع ذلك، حذّر الجيش الأوكراني من أن موسكو تعيد نشر قواتها الآن من شرق أوكرانيا للدفاع عن منطقة خيرسون.

والسيطرة على خيرسون مهمة لروسيا، لأنها توفر ممرا بريا لشبه جزيرة القرم.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قال إن العملية العسكرية التي تشنها روسيا في أوكرانيا لم تعد تقتصر على شرقي ذلك البلد، بعدما زود الغرب أوكرانيا بأسلحة طويلة المدى، موضحا أنه يتعين على روسيا الآن أن تدفع القوات الأوكرانية أبعد عن خط المواجهة لضمان أمنها.

وقال حاكم المنطقة أندريه رايكوفيتش في إفادة صحفية إن كروبيفنيتسكي، عاصمة منطقة كيروفوهراد، تعرضت لقصف بصاروخين روسيين في حوالي الساعة 12:20 بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء.

وقال إن الصواريخ أصابت حظائر مدرسة طيران محلية، وإن الجرحى لم يصابوا بإصابات خطيرة.

وقال مسؤولون إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 26 عندما سقطت صواريخ على مدينة كروبيفنيتسكي بوسط البلاد.

وقتل ثلاثة اشخاص في بخموت شرقي البلاد.

بالقرب من كييف، أصيب 15 شخصا في قاعدة عسكرية. كما تضررت المناطق الشمالية والجنوبية من أوكرانيا.

وفي بخموت، الواقعة في منطقة دونيتسك الشرقية، قال حاكم المنطقة بافلو كيريلينكو إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في قصف روسي. وتضرر اثنا عشر مبنى سكنيا.

وقال المسؤول العسكري الأوكراني الكبير أوليكسي هروموف إن 15 شخصا أصيبوا عندما سقطت ستة صواريخ كاليبر روسية على قاعدة عسكرية في ليوتيج على بعد نحو عشرة كيلومترات شمالي كييف.

وقال مسؤولون محليون إن شخصا قتل وأصيب اثنان في قصف روسي لمنطقة دنيبروبتروفسك بوسط شرق أوكرانيا.