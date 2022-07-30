البابا فرنسيس: ربما أفكر في التنحي، لكن ليس بعد

عليم مقبول

محرر الشؤون الدينية - بي بي سي نيوز

قبل 47 دقيقة

التعليق على الصورة، قال البابا فرنسيس إن تغيير البابا "ليس كارثة"

قال البابا فرنسيس إن الوقت الذي قد يحتاج فيه إلى التفكير في التنحي ربما يأتي قريبا، وسيفعل ذلك إذا شعر أن صحته لا تمكنه من أن يخدم بالطريقة الواجبة.

وجاءت تصريحات البابا في نهاية رحلته إلى كندا - حيث اعتذر للسكان الأصليين - والتي تضمنت سفرًا مكثفًا وأيامًا طويلة.

وأكد البابا البالغ من العمر 85 عامًا أنه ينوي في الوقت الحالي الاستمرار في مهامه، وسيوجهه الله فيما يتعلق بموعد تنحيه، إذا تنحى على الإطلاق.

وقال للصحفيين وهو جالس على كرسي متحرك على متن الطائرة المتجهة إلى روما: "تغيير البابا ليس كارثة، إنه ليس من المحرمات".

"باب (التقاعد) مفتوح، إنه خيار عادي. لكن حتى اليوم لم أطرق هذا الباب. لم أشعر بالحاجة إلى التفكير في هذا الاحتمال".

وعلى مدى الأشهر الأخيرة، عانى البابا فرنسيس من مشكلة مستمرة في الركبة أثرت على حركته. لذا قضى معظم وقت زيارته إلى كندا على كرسي متحرك.

لكنه نفى في السابق التكهنات بشأن أمراض أكثر خطورة وتهدد الحياة.

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وقال "كانت هذه الرحلة مكثفة. لا أعتقد أنني أستطيع الاستمرار في السفر بنفس الإيقاع الذي اعتدت عليه في السابق، ومع القيود التي تفرضها هذه الركبة".

"أحتاج إما أن أحافظ على نفسي قليلاً من أجل الاستمرار في خدمة الكنيسة، أو أحتاج إلى التفكير في إمكانية التنحي جانبا".

وقال البابا - الذي تقاعد سلفه بنديكتوس السادس عشر بسبب اعتلال صحته في عام 2013 - إنه كان حريصًا على زيارة أوكرانيا قريبًا، لكن عليه طلب المشورة من أطبائه أولاً.

وفي زيارته لكندا، كان تركيزه هو الاعتذار للسكان الأصليين في المنطقة عن الأخطاء التي ارتكبها ضدهم من ينتمون إلى الكنيسة الكاثوليكية.

وبدا البابا أكثر انخراطًا في تفاعلاته مع السكان المحليين - لا سيما الناجين من الانتهاكات في المدارس الكاثوليكية.

ولكن كانت هناك أوقات بدا فيها التعب عليه خلال بعض الإجراءات الرسمية مع السياسيين.

وتحدث إلى الصحفيين على متن الطائرة حول مجموعة من الموضوعات، وبدا متحمسًا في انتقاده لمن يسمون بـ "التقليديين" في الكنيسة، الذين من المرجح أن يرحبوا بتغيير البابا.

وقال البابا فرنسيس: "الكنيسة التي لا تتطور هي كنيسة تتراجع".