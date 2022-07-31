نستعرض معكم مجموعة من الصور الإخبارية المنتقاة من أنحاء متفرقة من العالم في أسبوع.
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البابا فرانسيس يلتقي مجموعات من السكان الأصليين في مقاطعة ألبرتا الكندية. زار البابا كندا للاعتذار عن دور الكنيسة في دمج أطفال السكان الأصليين في المدارس الداخلية.
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منزل يحترق جراء حرائق الغابات بالقرب من دارا في مقاطعة ماريبوسا بكاليفورنيا. وتسببت حرائق الغابات في إجلاء أكثر من ستة آلاف شخص، يقيم الكثير منهم حاليا في ملاجئ مؤقتة.
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فريق للمراكب الشراعية يتسابق في نهر السنغال بمدينة سانت لويس الساحلية بالبلاد. يُعتقد أن المسابقة تعود إلى 200 عام، حيث يقدم كل حي في المدينة عدة فرق.
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مشاركتان في يوم الرسم على الجسد التاسع في مدينة نيويورك في يونيون سكوير. شارك أكثر من 50 فنانًا وعارضة في الحدث السنوي.
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حرق دمية شيطان غانتاكارنا كرمز على تدمير الشر خلال مهرجان غانتاكارنا في باكتابور، نيبال.
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راكب دراجة نارية يؤدي بعض الحركات الاستعراضية على شاطئ كافوري خلال موجة حارة بالقرب من أثينا، اليونان.
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بدأت ألعاب الكومنولث في برمنغهام، في بريطانيا، يوم الجمعة. يتنافس أكثر من خمسة آلاف رياضي، يمثلون 72 دولة وإقليم، على 280 ميدالية حتى 8 أغسطس/آب.
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غواص يلتقط قنفذ البحر قبالة شاطئ مدينة البترون الساحلية في لبنان.
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سكان يتفقدون الأضرار التي لحقت بمبنى دمر جزئيًا خلال هجوم صاروخي على مشارف كراماتورسك في منطقة دونيتسك بأوكرانيا.
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أم وطفلها يسيران وسط محصولهما من دوار الشمس، الذي بدأ في التفتح مبكرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة مؤخرًا، في مزرعة فاين هاوس في لينكولنشير في بريطانيا.