بالصور: أجساد ملونة وحرائق ودوّار الشمس

نستعرض معكم مجموعة من الصور الإخبارية المنتقاة من أنحاء متفرقة من العالم في أسبوع.

البابا فرانسيس يلتقي مجموعات من السكان الأصليين في مقاطعة ألبرتا الكندية. زار البابا كندا للاعتذار عن دور الكنيسة في دمج أطفال السكان الأصليين في المدارس الداخلية.

صدر الصورة، Amber Bracken / Reuters

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البابا فرانسيس يلتقي مجموعات من السكان الأصليين في مقاطعة ألبرتا الكندية. زار البابا كندا للاعتذار عن دور الكنيسة في دمج أطفال السكان الأصليين في المدارس الداخلية.

صدر الصورة، Carlos Barria / Reuters

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منزل يحترق جراء حرائق الغابات بالقرب من دارا في مقاطعة ماريبوسا بكاليفورنيا. وتسببت حرائق الغابات في إجلاء أكثر من ستة آلاف شخص، يقيم الكثير منهم حاليا في ملاجئ مؤقتة.

صدر الصورة، John Wessels / AFP

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فريق للمراكب الشراعية يتسابق في نهر السنغال بمدينة سانت لويس الساحلية بالبلاد. يُعتقد أن المسابقة تعود إلى 200 عام، حيث يقدم كل حي في المدينة عدة فرق.

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مشاركتان في يوم الرسم على الجسد التاسع في مدينة نيويورك في يونيون سكوير. شارك أكثر من 50 فنانًا وعارضة في الحدث السنوي.

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حرق دمية شيطان غانتاكارنا كرمز على تدمير الشر خلال مهرجان غانتاكارنا في باكتابور، نيبال.

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راكب دراجة نارية يؤدي بعض الحركات الاستعراضية على شاطئ كافوري خلال موجة حارة بالقرب من أثينا، اليونان.

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بدأت ألعاب الكومنولث في برمنغهام، في بريطانيا، يوم الجمعة. يتنافس أكثر من خمسة آلاف رياضي، يمثلون 72 دولة وإقليم، على 280 ميدالية حتى 8 أغسطس/آب.

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غواص يلتقط قنفذ البحر قبالة شاطئ مدينة البترون الساحلية في لبنان.

صدر الصورة، Anatolii Stepanov / AFP

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سكان يتفقدون الأضرار التي لحقت بمبنى دمر جزئيًا خلال هجوم صاروخي على مشارف كراماتورسك في منطقة دونيتسك بأوكرانيا.

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أم وطفلها يسيران وسط محصولهما من دوار الشمس، الذي بدأ في التفتح مبكرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة مؤخرًا، في مزرعة فاين هاوس في لينكولنشير في بريطانيا.