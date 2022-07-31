التعليق على الصورة،

بدأت ألعاب الكومنولث في برمنغهام، في بريطانيا، يوم الجمعة. يتنافس أكثر من خمسة آلاف رياضي، يمثلون 72 دولة وإقليم، على 280 ميدالية حتى 8 أغسطس/آب.