كوسوفو ترجئ تطبيق قواعد أرقام لوحات السيارات الجديدة وسط توترات

قبل 34 دقيقة

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أرجأت حكومة كوسوفو تنفيذ قواعد جديدة من شأنها أن تجبر سكان المناطق ذات الأغلبية الصربية على استبدال لوحات سياراتهم الصادرة من صربيا بأخرى صادرة عن كوسوفو.

وكان من المقرر أن تدخل القواعد حيز التنفيذ منتصف ليل الاثنين.

لكن المنحدرين من أصول صربية في شمال البلاد أغلقوا الطرق يوم الأحد وأطلق مسلحون أعيرة نارية احتجاجا.

وتم تأجيل تطبيق القواعد لمدة شهر بعد التشاور مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأعلنت كوسوفو استقلالها من جانب واحد عن صربيا في فبراير/شباط 2008، بعد ما يقرب من عقد من الانفصال في أعقاب حرب دامية شهدت قصف الناتو لصربيا.

وكانت العلاقات بين سكانها الصرب، ومعظمهم من الألبان، متوترة لسنوات.

واعترفت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي الكبرى بكوسوفو، لكن صربيا، بدعم من حليفتها روسيا، ترفض القيام بذلك، كما يفعل معظم الصرب داخل كوسوفو.

ويستخدم حوالي 50 ألف شخص يعيشون في المناطق ذات الأغلبية الصربية في الشمال لوحات ترخيص صادرة عن السلطات الصربية ويرفضون الاعتراف بمؤسسات كوسوفو.

وأدى قرار حكومة كوسوفو بإدخال قواعد جديدة، بما في ذلك استبدال لوحات السيارات الصربية بأخرى من كوسوفو، إلى اشتباكات.

ووصف الناتو الموقف بأنه "متوتر" حيث أوقف مئات من الصرب شاحنات وصهاريج ومركبات أخرى بالقرب من معبرين حدوديين رئيسيين مع صربيا احتجاجا على القواعد الجديد ، مما أجبر الشرطة على إغلاق المعبرين.

صدر الصورة، Getty Images

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وقالت البعثة الدولية التي يقودها الناتو في كوسوفو إنها مستعدة للتدخل "إذا تعرض الاستقرار للخطر".

وقالت تقارير إن مسلحين أطلقوا النار، رغم أن شرطة كوسوفو قالت إنها لم تتلق تقارير عن وقوع أي إصابات.

وأدى تصاعد التوترات إلى مشاورات مع سفراء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال السفير الأمريكي، جيفري ، إنه طلب من حكومة كوسوفو تأجيل تنفيذ القواعد الجديدة للوحات الترخيص لمدة 30 يومًا "لأنه يبدو أن هناك معلومات مضللة وسوء فهم بشأن القرار"، حسبما قال مراسل بي بي سي غاي ديلوني.

ثم وافقت كوسوفو على تأجيل القواعد الجديدة لمدة 30 يومًا.

ورحب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بالإعلان في تغريدة على تويتر وقال إنه يتوقع إزالة جميع الحواجز على الفور.

وقال رئيس صربيا، ألكسندر فوسيتش، أيضا إنه يتوقع أن "تهدأ" التوترات بعد تأجيل القواعد.

واندلعت احتجاجات مماثلة العام الماضي بسبب مقترحات لتغيير قواعد لوحة الترخيص.