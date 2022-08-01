حريق ضخم ينتشر بسرعة في شمالي ولاية كاليفورنيا الأمريكية

قبل 51 دقيقة

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، ساعدت الرياح والعواصف القوية على انتشار الحريق

يواجه المئات من رجال الإطفاء في كاليفورنيا أكبر حريق تشهده الولاية الأمريكية خلال العام الحالي.

وقد أجبر حريق "ماكيني" أكثر من ألفي شخص في الولاية على إخلاء منازلهم. وتسبب في تدمير عدد المنازل، ووصل إلى مناطق جافة بالولاية، التي اجتاحتها الرياح القوية والعواصف يوم الأحد.

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق بكاليفورنيا إن حريق "ماكيني" لم تتم السيطرة عليه في أية رقعة، حيث اشتعل في غابة "كلاماث" الوطنية في شمال الولاية يوم الجمعة، وانتشر على أكثر من 21 ألف هكتار بالقرب من مدينة يريكا.

وتوصف هذه الحرائق بأنها الأكبر في كاليفورنيا حتى الآن هذا العام.

وأعلن حاكم ولاية كاليفورنيا، غافن نيوسوم، حالة الطوارئ يوم السبت قائلاً إن الحريق "دمر المنازل" و"يهدد البنية التحتية الحيوية" بعد اندلاعه يوم الجمعة. وقال نيوسوم في بيان إن الحريق "اشتد وانتشر بسبب الوقود الجاف (الأشجار والنباتات الجافة) وظروف الجفاف الشديدة، ودرجات الحرارة المرتفعة والرياح والعواصف الرعدية".

ووفقًا لمكتب كاليفورنيا لخدمات الطوارئ، يخضع أكثر من 2000 من السكان لأوامر الإخلاء، ونحو 200 تحت تحذيرات الإخلاء، ومعظمهم في مقاطعة سيسكيو. وتم إجلاء العشرات من المتنزهين على درب "باسيفيك كرست" ذي المناظر الطبيعية إلى بر الأمان.

صدر الصورة، Reuters

وكتب عمدة مقاطعة سيسكيو على تويتر: "المناطق المحيطة يجب أن تكون جاهزة للمغادرة إذا لزم الأمر. من فضلك لا تتردد في الإخلاء".

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق بكاليفورنيا إن الطريق السريع 96 وطريق "ماكيني كريد" جنوب غرب نهر "كلاماث" تم إغلاقهما أمام الجمهور.

وقالت المجموعة الوطنية لتنسيق مكافحة حرائق الغابات، إن ما يقرب من 650 شخصًا يعملون على إخماد النيران حتى يوم الأحد.

وتم إرسال قوات مكافحة الحرائق من ولاية أوريغون القريبة للمساعدة في جهود الاحتواء، كما قال رئيس دائرة الإطفاء بولاية أوريغون، حيث تتعامل غابة كلاماث الوطنية أيضًا مع حريق "كيلسي كريك".

واندلع حريق "كريك" بعد أيام فقط من اندلاع حريق هائل في وسط كاليفورنيا.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يتم رعي الماشية على الأعشاب والنباتات الجافة كوسيلة لمكافحة الحريق في كاليفورنيا

وكان حريق "أوك" قد اندلع بالقرب من حديقة يوسمايت الوطنية في منتصف يوليو/ تموز، وانتشر بسرعة ودمر 41 من المباني وأجبر الآلاف على الإخلاء، وتم احتواؤه بنسبة 60 في المائة.

وتواجه ولاية كاليفورنيا موجة جفاف شديدة وسط مخاوف من احتمال وقوع حرائق جديدة.