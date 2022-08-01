أيمن الظواهري: أنباء عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة في غارة أمريكية بطائرة مسيرة

1 أغسطس/ آب 2022، 22:00 GMT آخر تحديث قبل 23 دقيقة

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قُتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أمريكية داخل أفغانستان، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.

ويعتقد أن الظواهري قتل في غارة بطائرة مسيرة نُفذت يوم الأحد، في العاصمة الأفغانية كابل.

ولم يصدر تأكيد رسمي، ولكن البيت الأبيض قال إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعطي تفاصيل عن عملية داخل أفغانستان خلال الساعات المقبلة.

ونقلت شبكة سي بي أس نيوز تأكيدا من ثلاثة مصادر بشأن الأنباء عن مقتل زعيم القاعدة. كما نقلت واشنطن بوست وسي أن أن هذه الأنباء عن مصادر لم تكشف عن هويتها.

وتحدث مسؤول أمريكي رفيع عن عملية "ناجحة" ضدّ هدف "مهمّ" تابع لتنظيم القاعدة في أفغانستان.

وأضاف المصدر الرسمي أن العملية جرت خلال نهاية الأسبوع الماضي، ولم تسفر عن خسائر في صفوف المدنيين.

وأفاد متحدث باسم حركة طالبان بأن غارة جوّية وقعت يوم الأحد في منطقة سكنية في كابل.

ووصف المتحدث الغارة بأنها خرق واضح للمبادئ الدولية.

وقال إنّ "مثل هذه التصرفات هي تكرار للتجارب الفاشلة خلال العشرين عاماً الماضية، وتتعارض مع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وأفغانستان والمنطقة".